یک میلیون و 703 هزار ماموریت اورژانس در 9 ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا معصومی افزود: تعداد پایگاههای پیش بیمارستانی اورژانس کشور تا 9 ماهه امسال یعنی از فروردین تا پایان آذرماه 91، شامل 2187 پایگاه، تعداد آمبولانسهای اورژانس 115 نیز 4186 دستگاه و تعداد پرسنل شاغل در مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی کشور بدون احتساب اضافه کاری 14 هزار و 558 نفر و با احتساب اضافه کاری 18000 نفرهستند.

وی افزود: وی تعداد ماموریتهای انجام شده توسط اورژانس کشور در این بازه زمانی را یک میلیون و 703 هزار و 758 ماموریت اعلام کرد که نسبت به آمار مشابه در سال گذشته 6/2 درصد افزایش داشته است.

رئیس اورژانس کشور 414 هزار و 963 ماموریت از این تعداد را ماموریتهای تصادفی اعلام کرد که این میزان نسبت به سال قبل 4/0 درصد کاهش را نشان می دهد.

معصومی با اعلام اینکه میزان آمار اعزام مصدومان به بیمارستان ها نسبت به سال قبل تغییری نکرده است از افزایش لغو ماموریت ها به میزان 8/2 درصد نسبت به سال قبل خبر داد و اظهار داشت: در کل شاخص درمان در محل حادثه توسط اورژانس 8/4 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است که 2/5 درصد از این میزان مربوط به بیماران غیرتصادفی بوده است.