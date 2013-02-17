تنش در اتحادیه اروپا در خصوص مسلح کردن شورشیان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، انگلیس و فرانسه در تلاش هستند تا تحریم های تسلیحاتی اتحادیه اروپا علیه شورشیان سوری را لغو کنند اما کشورهایی نظیر آلمان و سوئد با این طرح مخالف هستند.

در همین رابطه قرار است فردا دوشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا، "ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس طرحی را ارائه کند اما دیپلمات های اروپایی می گویند که کشورهای آلمان و سوئد و از همه مهمتر شخص "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با این طرح مخالف هستند.

به نوشته دیلی تلگراف، اشتون و اغلب کشورهای اروپایی معتقد به انجام مذاکرات فعال برای حل بحران سوریه هستند. این گروه معتقدند که تسلیح گروه های شورشی سوری می تواند خطرات زیادی را بدنبال داشته باشد که یک مورد آن از بین بردن مذاکرات صلح است.

این روزنامه در ادامه می نویسد : مخالفت کشورهای اروپایی با طرح لندن برای تسلیح شورشیان سوری و لغو تحریم ها، که تا کنون چند بار مطرح شده موجب خشم انگلیس شده و باید منتظر ماند و دید آیا اتحادیه اروپا در تصمیم گیری برای تجدید تحریم های شورشیان سوری ممنوعیت ارسال سلاح را لغو می کند یا نه.

در حالی که اروپائی ها مدعی ممنوعیت ارسال سلاح به شورشیان سوری هستند، اسناد و شواهد حاکی از پشتیبانی اطلاعات و نظامی از آنها دارد.