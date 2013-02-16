ترکیه دروازه ورود تروریست و سلاح به سوریه/ کارشکنی ائتلاف مخالفان سوری ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم ، ائتلاف مخالفان سوری روز گذشته در قاهره با ابراز آمادگی در زمینه گفتگو با اعضای دولت سوریه بار دیگر در زمینه تحقق راه حل سیاسی بحران کارشکنی کرد.

در این جلسه که با حضور "معاذ الخطیب" رئیس ائتلاف مخالفان سوری برگزار شد، مخالفان در بیانیه ای ادعا کردند بشار اسد و مقامات امنیتی و نظامی که مسئول وضعیت کنونی کشور هستند، نمی توانند جزئی از راه حل سیاسی باشند و باید در قبال اقدامات خود بازخواست شوند.

از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، "شانکر مینون" رئیس شورای امنیت ملی هند بار دیگر بر مخالفت شدید این کشور با دخالت نظامی در سوریه تاکید کرد. وی خاطر نشان کرد: راه حل بحران سوریه، از طریق سیاسی و با توقف کامل خشونتها است.

در تحولی دیگر، "بولنت اسین اوغلو" معاون رهبر حزب کار ترکیه با انتقاد شدید از اقدامات دولت رجب طیب اردوغان، اظهار داشت: ترکیه به دروازه نخست ورود سلاح و تروریست به سوریه تبدیل شده و دولت اردوغان شهرهای این کشور را به مقری برای ساخت بمب به منظور استفاده در سوریه تبدیل کرده است.

همچنین "باریش آرکاداش" تحلیلگر ترک در مقاله ای نوشت: مقاومت سوریه، تلاشهای امپریالیستی به رهبری آمریکا را که در تلاش برای بازنویسی نقشه سیاسی خاورمیانه بودند، به شکست کشانده است.