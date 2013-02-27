هر کس با ادعای دروغ جهاد به سوریه می رود، باید محاکمه شود/ لزوم ازسرگیری روابط تونس با دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، هیکل مکی عضو مطرح جریان ملی مردمی تونس خواست تا هر شخصی که به بهانه و انگیزه دروغین جهاد عازم سوریه می شود محاکمه شود.

وی در یک همایش مطبوعاتی با عنوان حمایت از سوریه تنها با شعار ممکن نیست، بلکه از طریق اعمال فشار مردمی به دولت تونس و مجلس مؤسسان برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با سوریه و بازگرداندن سفیرهای دو کشور به محلهای ماموریت خود امکان دارد، تاکید کرد: آنچه در سوریه رخ می دهد فقط اجرای برنامه های صهیونیستی آمریکایی در ایجاد هرج و مرج و آشوب است. در ادامه حقایقی درباره دست داشتن طرفهای عربی، منطقه ای و خارجی در رویدادهای سوریه، یک رسانه تونسی، گزارشی را درباره یک جوان تحصیلکرده تونسی که راهی سوریه شده بود تا به یکی از گروهک های تروریستی بپیوندد، ارائه کرد.

این رسانه به نقل از هنیه عوال مادر این تروریست گزارش داد: روزی تصور نمی کرده است که پسرش به صورت مخفیانه به سوریه برود تا در کنار گروهک های مسلح بجنگد. وی در ادامه افزود: اگر می توانست از مرزها عبور کند، فرزندش را از چنگال مرگ نجات می داد.