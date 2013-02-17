حمید صافدل در گفتگو با مهر در خصوص احتمال بازنگری در گروه‌های کالایی برای خروج از دریافت ارز مرجع یا رفتن به مسیر دریافت ارز مبادلاتی گفت: کماکان تامین ارز کالاهای اولویت 1 و 2 با ارز مرجع است و اولویت‌‎های کالایی 3 تا 9 نیز با ارز مبادله‌ای، تامین ارز می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این موضوع هم اکنون از سوی دولت به صورت رسمی در دستور کار قرار دارد و صرفا تصمیم گرفته شد تا در مورد یک تا دو قلم کالایی که هم اکنون سطح تولید داخلی آن در حد قابل قبولی ارتقا یافته است و از طرفی، ذخیره‌سازی‌های استراتژیک آن به خوبی انجام شده است، تغییر دریافت ارز مرجع به مبادلاتی صورت گیرد که نمونه آن نیز برنج است که انجام شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس، احساس شد که این اقلام می‌توانند فرایند تجارت را از طریق ارز مبادله‌ای استمرار دهند اما نکته حائز اهمیت این است که همواره در وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت تنظیم بازار بر مبنای خرید از منابع و ذخیره‌سازی از منابع داخلی بوده است.

صافدل در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است کالاهای جدیدی از فهرست دریافت ارز مرجع خارج و به ارز مبادلاتی بپیوندند؟ خاطرنشان کرد: آخرین غربالگری را بر اساس تکلیفی که داشتیم در اواخر آبان ماه انجام دادیم که به نظر می رسد نیاز به تغییر و جابجایی ندارد.

وی افزود: همکاران بانک مرکزی اعلام کرده اند که با راهکارها و منابع جدیدی که به مرکز مبادلات ارزی وارد خواهند کرد، توسعه جوابگویی از طریق این مرکز را به درخواست واردکنندگان افزایش می دهند و بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده است که کلیه نیازهای متقاضیان ارزهای 3 تا 9 و بخشی از حوزه های خدماتی را که در سیاستهای ارزی بانک مرکزی انجام شده است، پاسخگو باشند.