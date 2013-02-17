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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

صافدل در گفتگو با مهر:

اولویت‌های کالایی تغییر نمی‌کند/ ورود منابع جدید بانک مرکزی به مرکز مبادلات ارزی

اولویت‌های کالایی تغییر نمی‌کند/ ورود منابع جدید بانک مرکزی به مرکز مبادلات ارزی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فعلا دولت تصمیم جدیدی برای غربالگری اولویت‌های کالایی ندارد، گفت: بانک مرکزی برای پاسخگویی بیشتر به تقاضاهای ارزی واردکنندگان، منابع جدیدی را به مرکز مبادلات ارزی وارد خواهد کرد.

حمید صافدل در گفتگو با مهر در خصوص احتمال بازنگری در گروه‌های کالایی برای خروج از دریافت ارز مرجع یا رفتن به مسیر دریافت ارز مبادلاتی گفت: کماکان تامین ارز کالاهای اولویت 1 و 2 با ارز مرجع است و اولویت‌‎های کالایی 3 تا 9 نیز با ارز مبادله‌ای، تامین ارز می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این موضوع هم اکنون از سوی دولت به صورت رسمی در دستور کار قرار دارد و صرفا تصمیم گرفته شد تا در مورد یک تا دو قلم کالایی که هم اکنون سطح تولید داخلی آن در حد قابل قبولی ارتقا یافته است و از طرفی، ذخیره‌سازی‌های استراتژیک آن به خوبی انجام شده است، تغییر دریافت ارز مرجع به مبادلاتی صورت گیرد که نمونه آن نیز برنج است که انجام شد.

وی تصریح کرد: بر این اساس، احساس شد که این اقلام می‌توانند فرایند تجارت را از طریق ارز مبادله‌ای استمرار دهند اما نکته حائز اهمیت این است که همواره در وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت تنظیم بازار بر مبنای خرید از منابع و ذخیره‌سازی از منابع داخلی بوده است.

صافدل در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است کالاهای جدیدی از فهرست دریافت ارز مرجع خارج و به ارز مبادلاتی بپیوندند؟ خاطرنشان کرد: آخرین غربالگری را بر اساس تکلیفی که داشتیم در اواخر آبان ماه انجام دادیم که به نظر می رسد نیاز به تغییر و جابجایی ندارد.

وی افزود: همکاران بانک مرکزی اعلام کرده اند که با راهکارها و منابع جدیدی که به مرکز مبادلات ارزی وارد خواهند کرد، توسعه جوابگویی از طریق این مرکز را به درخواست واردکنندگان افزایش می دهند و بانک مرکزی اعلام آمادگی کرده است که کلیه نیازهای متقاضیان ارزهای 3 تا 9 و بخشی از حوزه های خدماتی را که در سیاستهای ارزی بانک مرکزی انجام شده است، پاسخگو باشند.

کد مطلب 1816890

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