چراغ سبز به واردات کالاهای اولویت دهم/ جزئیات بخشنامه جدید دولت

به گزارش خبرنگار مهر، دولت به تازگی تصمیم جدیدی را برای ثبت سفارشات انجام شده کالاهای گروه ده اتخاذ کرده است، این در شرایطی است که واردات این گروه کالایی به کشور همچنان ممنوع است.

بر اساس تصمیم جدید دولت، چگونگي ثبت سفارش کالاهاي مشمول گروه دهم اعلام شده است که بر این اساس، صدور ثبت سفارش براي تمامی کالاهاي مشمول گروه دهم کالايي که تا پايان بهمن ماه سال جاري 91 وارد گمرکات اجرايي شده و براي آنان قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعايت ضوابط و ساير مقررات ملحوظ و حسب مورد نسبت به اخذ گواهي قانوني ذيربط، حد اکثر تا پايان فروردين 1392 از محل ارز متقاضي بلامانع خواهد بود.

متن کامل بخشنامه جدید دولت به شرح زیر است:

صدور ثبت سفارش براي تمامی کالاهاي مشمول گروه دهم کالايي که تا پايان بهمن ماه سال جاري 91 وارد گمرکات اجرايي شده و براي آنان قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعايت ضوابط و ساير مقررات ملحوظ و حسب مورد نسبت به اخذ گواهي قانوني ذيربط، حد اکثر تا پايان فروردين 1392 از محل ارز متقاضي بلامانع خواهد بود.

تبصره 1: از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، ماخذ حقوق ورودي اينگونه کالاها (گروه دهم کالايي) مطابق با ماخذ جداول ضميمه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 1391 محاسبه و از چارچوب مفاد ماده 11 آيين نامه اجرايي تبصره يک ماده (...) قانون امور گمرکي ، خارج ميباشد .

تبصره 2: ترخيص کالاهايي که در گروه سوم لغايت نهم گروه کالايي حداکثر تا تاريخ 30/11/91 ثبت سفارش شده‌اند و پس از اظهار در گمرک اجرايي به دليل اختلاف تعرفه اظهاري با نظر استنباطي کارشناسان گمرک در گروه دهم کالايي طبقه بندي مي‌گردند، با رعايت مفاد تبصره يک، منعي نخواهد داشت.

به گزارش مهر، دولت هیچگاه اسامی اولویت ده کالایی را به صراحت اعلام نکرده است. پیگیری خبرنگار مهر از مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران نیز برای دریافت فهرست اولویت ده کالایی تاکنون بی‌نتیجه مانده است.