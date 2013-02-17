مقابله با گرانفروشی در گرو همکاری مردم با سامانه 124 است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مصیبی روز يكشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه سامانه ارتباطی 124 سریعترین پل ارتباطی بین مردم و اداره صنعت،معدن وتجارت است ، افزود : در راستای نظم دهی و انسجام بخشی بیشتر به فرآیند تنظیم بازار و نظارت گسترده تر بر مراکز ذخیره سازی و نگهداری کالا ، انبار ها ، سردخانه ها و جایگاهای توزیع کالا و عرضه خدمات ، بازرسی های مسمتری توسط بازرسان این اداره صورت می گیرد.

وی افزود : این بازرسی ها کامل و بدون نقص نیست و نیازمند مکمل دیگری می باشد که آن نیز نظارت های مردمی و ارتباطات مستمر و حمایت های مردمی است.

مصیبی تصریح كرد : یکی از سریعترین راههایی که می تواند اين اداره را در تنظیم بازار و کنترل و نظارت برقیمت ها یاری رساند سامانه 124 به عنوان یک پل ارتباطی است.

وی گفت: شهروندان گرامی می توانند هرگونه تخلف مشهود از قبیل گرانفروشی،کم فروشی، تقلب،عدم عرضه صحیح کالا، احتکار، عدم صدور فاکتور خرید و سایر تخلفات را از طریق تماس با تلفن 124 به ستاد خبری مستقر در اداره گزارش نموده تا در اسرع زمان مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه قوانین بازدارنده خوبی در کشور برای مقابله با گرانفروشان و محتکران وجود دارد، تاکید کرد : از ابتدای امسال تاکنون بیش از شش هزار نفر به صورت تلفنی ، کتبی و حضوری با ستاد خبری 124 تماس گرفته که تشکیل 40 فقره پرونده و 220 مورد توافق بین طرفین از نتایج آن است.