به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام احمد مبلغي در ديدار با رابرت مارديني رئيس مركز عمليات كميته بين المللي صليب سرخ جهاني در خاور نزديك و ميانه افزود: اين كوشش‌هاي بين المللي همچنين قادر است فضاهای انسانی را در سطح جهان تلطیف کند و ابتکارهای کنترل کننده جنگ را شکل دهد.



وی گفت: باید به "گفت وگوهای فطرت محور" به ویژه در زمینه حقوق بشردوستانه روی آورد و در فضاي اجتماعي و جهانی مي‌توان همگرايي‌هايي را با تمركز بر فطريات ايجاد كرد.



رئيس مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي با اشاره به اينكه دست كم سه بعد اساسي فطري "انديشه هاي فطري"، "احساسات فطری" و گرايش‌هاي فطری" وجود دارد، افزود: از جمله مزایای حوزه حقوق بشردوستانه، در برگيرندگی آن نسبت به هر سه بعد فطري انديشه اي، احساسي و گرايشی است.



وي اظهار داشت: به اين معنا كه اولا، در حوزه حقوق بشردوستانه، اندیشه‌های بسیاری هستند که باور فطری نسبت به آنها وجود دارد؛ مثل ضرورت "به حداقل رساندن دامنه تخریب در جنگ" (آسیب نرساندن به طبیعت و انسان های خارج از جنگ و ...)، در ثاني در این حوزه بشردوستانه، احساس های فطری موج می زند؛ مثل احساس دوستی (عاطفه انسانی ) نسبت به انسان هایی که از آلام و مشکلات جنگ رنج می برند.و سوم اينكه دست زدن به فعالیت های حمایتی و کمکی نسبت به گرفتارآمدگان در جنگ امری است که از فطرت انسان ریشه می گیرد و فطری بودن گرايش عمل اجتماعي انسان به حقوق بشردوستانه مي تواند شكل حداكثري يك اشتراك و اجماع را پیدا کند.



حجت الاسلام مبلغي خطاب به رابرت مارديني بيان داشت: شما این ظرفیت استثنایی از حیث فطری که واجد همه خصلت‌هاي فطري است در را اختیار دارید و باید بکوشید که كوشش هايتان با درصد بالاي صداقت همراه باشد تا یک همگرایی فطری ایجاد کنید.



وي با اشاره به اهميت گفتگو در مسائل برخوردار از زمینه‌ها و ریشه‌های فطری گفت: گفتگو بايد اين هنر را داشته باشد كه از لايه هاي تنيده شده در اطراف مسئله عبور، و به درون هسته‌هاي فطري آن نفوذ پيدا كند تا اجماع ایجاد کند.



رئيس دانشگاه مذاهب اسلامي افزود که این "تمرکز بر هسته فطری مسئله"، مورد قبول قرآن كريم قرار گرفته است؛ به این دلیل که به پيامبر اسلام (ص) خطاب مي شود كه شما از اهل كتاب ( وطبعا با گفتگو) بخواهيد كه بيايند و بر کلمه سواء ( یعنی خداوند) تكيه كنند، در حالی که معلوم است در نزد اتباع اديان مختلف، پيرايه‌ها و لايه‌هايی حتی در اطراف این انديشه (خداوند باوری) تنیده شده است و اختلاف‌هایی به وجود آمده است.



حجت الاسلام مبلغي افزود: گویا قرآن می‌خواهد که هسته مركزي نهفته در این نگاه‌ها (كه اصل خداوند و عبادت در پیشگاه او است) را از پیرایه‌هاي تنيده شده در اطراف آن جدا کنیم و آن هسته مركزي را، مورد اتفاق و اشتراك قرار دهیم.



وی اظهار داشت: مشكل گفتگو كنندگان اين است كه به افزوده های پیرایه ای بیشتر تاكيد مي‌كنند و هسته اصلي و فطري را به حاشیه می رانند و به فراموشي می‌سپرند.



رئيس مركز تحقيقات اسلامي مجلس ادامه داد: فطرت در امور جهاني و امور مربوط به سرنوشت بشر قابلیت شناسایی، پی گیری و فعال سازی به صورت حداكثري را دارد و يك ضرورت است و باید يك اجماع های بر قدر مشترك ها شکل گیرد.



وي ضمن اشاره به این که طرفداران دست زدن به چنين رویکردی زياد هستند، گفت: مهم این است که سازمان‌هایی مثل سازمان شما از یک طرف داده‌ها و داشته‌های فطري مشترك انسان ها را معیار قرار دهد و از طرف دیگر تلاش هایتان از در فضاهای فوق سياسی شکل گیرد تا همه احساس كنند كه در مسیر فطرت انسانی گام بر می دارید.



حقوق بشر دوستانه تقريبي



حجت الاسلام مبلغي ضمن بیان این که می‌توانیم محوری تحت عنوان "حقوق بشردوستانه تقریبی" بگشاییم، گفت: اشتراك بين شيعه و سني در مورد حقوق بشردوستانه بسيار زياد است و اگر كوشش‌هايي را بتوانیم در سطح بين الملل اسلامی در اين زمينه انجام دهیم، روابط بين مذاهب محكم تر می‌‌شود و ابعاد و پیامدهای ناشی از پدیده شوم مسلمان کشی از طریق انفجارهای کور نیز به حداقل مي‌رسد.



رابرت مارديني، رئيس مركز عمليات كميته بين‌المللي صليب سرخ در خاور نزديك و دور نيز در اين مراسم گزارشي از فعاليت هاي اين مركز را ارائه داد.