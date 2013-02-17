به گزارش خبرنگار مهر، رئيس مركز فوق تخصصي جراحي قلب بوشهر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اين بيمار خانمي 64 ساله بود كه با علايم تنگي نفس به مركز جراحي قلب مراجعه كرد و با توجه به تجهيزات تشخيصي، درماني خوب و پيشرفته‌اي كه در مركز قلب بنت‌الهداي بوشهر فراهم شده است مورد بررسي قرار گرفت.

دكتر ابراهيم شفيعي افزود: در اكوكارديوگرافي و آنژيوگرافي، مشخص شد كه داراي توموري در داخل قلب است كه درون دهليز و بطن چپ در حركت است و باعث انسداد نسبي دريچه ميترال قلب وي شده است.

وی اضافه کرد: پس از مشخص شدن علت بيماري تحت شرايط خوبي در كوتاه‌ترين زمان ممكن مورد عمل جراحي قلب باز قرار گرفت و توموري به اندازه پنجx6 سانتيمتر كه به دريچه ميترال بيمار چسبندگي داشت از قلب وي خارج گرديد.

جراح و فوق‌تخصص قلب بيان داشت: معمولاً منشأ اينگونه تومورها از تيغه بين دهليزي است ولي برخلاف موارد شايع منشأ اين تومور از حلقه دريچه ميترال بود كه نادر است.

دكتر شفيعي اضافه كرد: در اينگونه موارد به علت چسبندگي‌هاي به وجود آمده امكان آسيب به دريچه در هنگام برداشتن تومور زياد است كه در اين بيمار، عمل جراحي با دقت زياد و موفقيت كامل انجام شد بدون اينكه كوچكترين آسيبي به دريچه يا ساير قسمت‌هاي قلب رسانده شود.

وي خاطرنشان كرد: بيمار كه هم اكنون روز بعد از عمل خود را در آي.سي.يو جراحي قلب بيمارستان بنت‌الهدي مي‌گذراند، در شرايط كاملاً مساعد به سر مي‌برد و با توجه به سير خوب و مراقبت‌هاي ويژه به عمل آمده ظرف چند روز آينده از بيمارستان مرخص خواهد شد و زندگي كاملاً عادي مثل يك فرد معمولي را خواهد داشت.