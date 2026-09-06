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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

پروژه‌های عمرانی و فرهنگی ملارد زیر ذره‌بین دادستانی

پروژه‌های عمرانی و فرهنگی ملارد زیر ذره‌بین دادستانی

ملارد- دادستان شهرستان ملارد در بازدید از پروژه‌های شاخص مدیریت شهری، بر ضرورت رفع موانع و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی و فرهنگی این شهرستان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهانشیری، به همراه خدابخش محمدزاده پودینه شهردار ملارد، با حضور میدانی در تعدادی از پروژه‌های مدیریت شهری، روند پیشرفت طرح‌های عمرانی، زیرساختی، فرهنگی و خدماتی این شهرستان را بررسی کرد.

در جریان این بازدید، آخرین وضعیت اجرایی پروژه‌ها، میزان پیشرفت فیزیکی و موانع احتمالی پیش‌روی تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

خانه فرهنگ ملارد، مدارس کوثر و حجاب، مجموعه سازمان فضای سبز، گلخانه مکانیزه و پروژه فرش گل، کمربندی شرقی شهر ملارد و طرح نصب پنل‌های خورشیدی شهرداری از جمله پروژه‌هایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.

دادستان شهرستان ملارد با تقدیر از اقدامات مدیریت شهری و حجم پروژه‌های در دست اجرا، بر ضرورت همکاری و تسهیل‌گری دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و تسریع در روند تکمیل این طرح‌ها تأکید کرد.

جهانشیری اجرای پروژه‌های زیرساختی و فرهنگی را از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات شهری و افزایش رفاه شهروندان دانست و بر استمرار پایش میدانی روند اجرای پروژه‌ها تأکید کرد.

کد مطلب 6938928

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