به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهانشیری، به همراه خدابخش محمدزاده پودینه شهردار ملارد، با حضور میدانی در تعدادی از پروژههای مدیریت شهری، روند پیشرفت طرحهای عمرانی، زیرساختی، فرهنگی و خدماتی این شهرستان را بررسی کرد.
در جریان این بازدید، آخرین وضعیت اجرایی پروژهها، میزان پیشرفت فیزیکی و موانع احتمالی پیشروی تکمیل و بهرهبرداری از طرحها مورد بررسی قرار گرفت.
خانه فرهنگ ملارد، مدارس کوثر و حجاب، مجموعه سازمان فضای سبز، گلخانه مکانیزه و پروژه فرش گل، کمربندی شرقی شهر ملارد و طرح نصب پنلهای خورشیدی شهرداری از جمله پروژههایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.
دادستان شهرستان ملارد با تقدیر از اقدامات مدیریت شهری و حجم پروژههای در دست اجرا، بر ضرورت همکاری و تسهیلگری دستگاههای اجرایی برای رفع موانع و تسریع در روند تکمیل این طرحها تأکید کرد.
جهانشیری اجرای پروژههای زیرساختی و فرهنگی را از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات شهری و افزایش رفاه شهروندان دانست و بر استمرار پایش میدانی روند اجرای پروژهها تأکید کرد.
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