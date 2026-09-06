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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

سلامت آب شرب سیستان و بلوچستان؛ زیر نظارت مرکز پایش و نظارت بر کیفیت

سلامت آب شرب سیستان و بلوچستان؛ زیر نظارت مرکز پایش و نظارت بر کیفیت

زاهدان - مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب از اجرای برنامه‌های مشترک پایش کیفیت و گندزدایی آب آشامیدنی در هفت شهرستان سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میربلوچ‌زهی با اشاره به اهمیت پایش مستمر کیفیت آب اظهار داشت: در نشست‌های مشترک برگزارشده در شهرستان‌های سراوان، سوران، مهرستان، گلشن، ایرانشهر، بمپور و دلگان، موضوعاتی از جمله بررسی کلر باقیمانده، افزایش پوشش کلرسنجی در روستاها و انجام کلرسنجی مشترک هفتگی با بهداشت محیط مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب افزود: رفع نواقص سامانه‌های گندزدایی، آموزش آبداران و بهورزان، استفاده از ظرفیت گروه‌های پیام‌رسان مشترک و ارزیابی ویژه سامانه‌های آبرسانی پرخطر و مخازن ذخیره آب نیز از دیگر محورهای این برنامه بود.

میربلوچ‌زهی خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف پیشگیری از آلودگی‌های میکروبی و اطمینان از تأمین آب سالم و ایمن برای شهروندان و روستاییان انجام می‌شود و برنامه پایش و ارزیابی در سایر شهرستان‌های استان نیز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6938898

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    نظرات

    • سید محمد سلامی پور IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
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      پاسخ
      یکم اینکه آب نوشیدنی نه آب شرب. دوم اینکه آب لوله کشی زاهدان بی کیفیت ترین آب است سرشار از نمک و آلودگی آن به تن‌درستی مصرف کنندگان آسیب های جدی وارد می کند.

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