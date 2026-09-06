سلامت آب شرب سیستان و بلوچستان؛ زیر نظارت مرکز پایش و نظارت بر کیفیت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میربلوچ‌زهی با اشاره به اهمیت پایش مستمر کیفیت آب اظهار داشت: در نشست‌های مشترک برگزارشده در شهرستان‌های سراوان، سوران، مهرستان، گلشن، ایرانشهر، بمپور و دلگان، موضوعاتی از جمله بررسی کلر باقیمانده، افزایش پوشش کلرسنجی در روستاها و انجام کلرسنجی مشترک هفتگی با بهداشت محیط مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب افزود: رفع نواقص سامانه‌های گندزدایی، آموزش آبداران و بهورزان، استفاده از ظرفیت گروه‌های پیام‌رسان مشترک و ارزیابی ویژه سامانه‌های آبرسانی پرخطر و مخازن ذخیره آب نیز از دیگر محورهای این برنامه بود.

میربلوچ‌زهی خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف پیشگیری از آلودگی‌های میکروبی و اطمینان از تأمین آب سالم و ایمن برای شهروندان و روستاییان انجام می‌شود و برنامه پایش و ارزیابی در سایر شهرستان‌های استان نیز ادامه خواهد داشت.