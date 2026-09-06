محکومیت قاچاقچی غذای حیوانات در کبودرآهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان کبودرآهنگ به پرونده حمل غذای گربه به ارزش یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به ارائه نشدن مدارک گمرکی اتهام حمل کالای قاچاق را محرز دانسته و متخلف را علاوه بر ضبط کالای کشف شده به پرداخت یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان تصریح کرد: شعبه در ازای ضبط خودرو حامل متخلف را معادل ارزش کالا به پرداخت یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال جریمه محکوم کرد و در مجموع به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال جزای نقدی محول گردید.

وی یادآور شد: پرونده این تخلف با گزارش ماموران پلیس آگاهی شهرستان کبودرآهنگ مبنی بر کشف محموله کالای قاچاق از یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.