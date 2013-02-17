تاکید بر بازگرداندن روسای برکنار شده/ مسائل بلاتکلیف را حل و فصل کنید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، کمیته بینالمللی المپیک (IOC) هفته گذشته با ارسال نامهای به کمیته ملی المپیک ایران ضمن اعلام بررسی اساسنامه جدید کمیته المپیک، خواستار اعمال اصلاحات جدید در این اساسنامه شد.
در نامه ارسالی از IOC آمده است؛ تا پیش از انجام تغییرات و موارد خواسته شده هیچ مجمعی برگزار نشود که با توجه به همین موضوع مجمع عمومی کمیته ملی المپیک که قرار بود فردا و جهت تصویب اساسنامه جدید برگزار شود، لغو شد.
متن نامه ارسالی IOC به کمیته ملی المپیک ایران به شرح زیر است:
موضوع: نظرات کمیته بینالمللی المپیک درباره اساسنامه بازبینی شده کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
آقای رئیس و دبیرکل عزیز،
مجددا از ارسال اساسنامه بازبینی شده کمیته ملی المپیک منضم به نامه مورخ 23 ژانوایه شما تشکر میکنیم.
این اساسنامه را به دقت مورد بازبینی و مطالعه قرار دادهایم و نظریات و تحلیل خود از آن را در مدارک پیوست برای شما ارسال میکنیم.
کار تجزیه و تحلیل ما بر اساس موارد ذیل انجام شده است:
- نسخه کنونی منشور المپیک
-دستورالعملهای کمیته بینالمللی المپیک برای بازنگری اساسنامه کمیتههای ملی المپیک
- اصول جهانی رهبری و مدیریت مطلوب در جنبش المپیک و ورزش که در جریان کنگره سال 2009 کپنهاک دانمارک تهیه و تنظیم شده و برای کلیه سازمانهای وابسته به جنبش المپیک از جمله کمیتههای ملی المپیک لازم الاجرا است.
- تجارب بدست آمده ما در همین خصوص طی تعامل با دیگر کمیته های ملی المپیک در سراسر جهان افزودن بر این، موارد ذیل را نیز برای شما ارسال میکنیم:
-دستورالعملهای به روز شده کمیته بین المللی المپیک برای کمیسیون ورزشکاران کمیتههای ملی المپیک (همانگونه که در نظرات ما درباره اساسنامه پیش نویس شما ذکر شده است.)
- بخشنامه کمیته بینالمللی المپیک مورخ 8 مارس 2010 در مورد گنجاندن رشتههای گلف و راگبی به عضویت مجمع کمیتههای ملی المپیک (همانگونه که در نظرات ما درباره اساسنامه پیش نویس شما ذکر شده است)
خواهشمند است با لحاظ نمودن کلیه موارد مطروحه، پیش نویس اساسنامه بازنگری شده خود را تنظیم کنید. سپس نسخه نهایی را پیش از جلسه آتی مجمع عمومی کمیته ملی المپیک برای بازبینی نهایی و تائید مقدماتی ما ارسال کنید.
علاوه بر این، فرصت را مغتنم شمرده و توجه شما را به مطالب ذیل جلب مینمایم:
1- همانگونه که از مکاتبات و مذاکرات به عمل آمده قبلی در جریان هستید، کماکان مسائل بلاتکلیفی وجود دارد که تاکنون حل و فصل نشده است که به طور خاص عبارتند از:
* اصلاحات قوانین ورزشی به نحوی که با اصول و مقررات حاکم بر جنبش المپیک منطبق باشند(بویژه اصل استقلال "Autonomy" )
* بازگرداندن روسا و اعضای برخی از فدراسیونهای ملی بر اساس الزامات فدراسیونهای بینالمللی مربوطه
* بازنگری اساسنامه توسط هر یک از فدراسیونهای ملی در انطباق با:
الف. اصول حاکم برجنبش المپیک ( به ویژه اصل استقلال).
ب. مقررات و الزامات تعیین شده از سوی فدراسیونهای بین المللی مربوطه و ارسال هر یک از این اساسنامههای اصلاح شده توسط هر یک از فدراسیونهای ملی به فدراسیونهای بینالمللی خود جهت بررسی و تصویب.
بواقع، همانگونه که این موضوع به دفعات ذکر شده، تمامی این اقدامات باید قبل از انتخابات کمیته ملی المپیک حل و فصل شده باشند،بهنحوی که وضعیت فدراسیونهای ملی سامان یافته و در پایان این فرآیند انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار شود.
مستدعی است توجه داشته باشید که تا پایان این هفته، این مسائل بلاتکلیف طی نامهای مشترک از سوی IOC و OCA برای کمیته ملی المپیک و وزیر ورزش شما ارسال خواهد شد.
2- همانطوریکه در جریان هستید در نتیجه موضوع فوق، تعدادی از فدراسیونها توسط فدراسیونهای بینالمللی خود به حالت تعلیق در آمدهاند. به همان صورتی که در نظریات پیوست ما درباره اساسنامه شما ذکر شده است، توجه داشته باشید که آن دسته از فدراسیونهای ملی که اکنون توسط فدراسیونهای بین المللی مربوطه بحالت تعلیق در آمدهاند تا هنگام رفع مشکل با فدراسیونهای بینالمللی مربوطه، نباید به عنوان اعضاء دارای حق رای در جلسه (یا جلسات) آتی مجمع عمومی شما حضور داشته باشند. فدراسیونهایی صلاحیت حضور در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک را دارند که نزد فدراسیون بین المللی خود دارای جایگاه قابل قبولی باشند.
امیدواریم که این توضیحات به شما کمک کند. از همکاری شما در کلیه این موارد تشکر میکنیم.
در انتظار دریافت پیش نویس نسخه نهایی اساسنامه شما قبل از مجمع عمومی آتی کمیته المپیک هستیم و در صورتیکه هر گونه سوال یا نظری داشته باشید و یا اینکه نیازمند هر گونه مساعدت،توضیحات و اطلاعات بیشتری باشید، کماکان بطور کامل در خدمت شما هستیم.
با تقدیم احترام
جرومی پووی
رئیس بخش مدیریت و ارتباطات سازمانی
اداره روابط کمیته های ملی المپیک
( کمیته بین المللی المپیک)
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