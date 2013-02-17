فضل الله باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه اعضای هیات اجرایی کمیته ملی‌المپیک افراد منتخب مجمع عمومی هستند، ضمن بیان مطلب فوق گفت: اعضای هیات اجرایی با رای ما اعضای مجمع عمومی انتخاب شدند، پس آنها باید مشکلات را برای ما بازگو کنند تا در جریان قرار بگیریم.

وی با اشاره به ارسال اساسنامه اصلاحی از سوی کمیته ملی المپیک به کمیته بین المللی‌ المپیک تصریح کرد: همین اساسنامه در اختیار فدراسیون‌ها هم قرار گرفت. حالا اعلام شده IOC نسبت به اساسنامه ارسالی ایراد گرفته است و به همین دلیل مجمع را لغو کرده‌اند، در حالیکه فدراسیون‌ها نمی‌دانند ایراد کمیته بین‌المللی المپیک به اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران در چه زمینه‌هایی است.

رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید کرد: البته هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در رابطه با اصلاح اساسنامه هم از فدراسیون‌ها و اعضای مجمع عمومی نظرخواهی نکرد. حالا هم از بیان ایرادها IOC امتناع می‌کنند. برای من سوال است که چرا به خاطر ایراداتی که کمیته بین‌المللی المپیک نسبت به اساسنامه اصلاحی گرفته است، مجموع عمومی را لغو می‌کنند. در حالیکه طی یک ماه گذشته دو بار به صورت کتبی و رسمی به فدراسیون‌ها اعلام شد که مجمع در تاریخ 30 بهمن ماه برگزار می‌شود. ایراد IOC شاید طبیعی باشد اما لغو مجمع نه.

وی با بیان اینکه مجمع به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیرنده کمیته ملی المپیک باید در جریان امور قرار بگیرد، اظهار داشت: من به عنوان یکی از اعضای مجمع کمیته ملی المپیک سه سوال دارم. چرا مجمع به تعویق افتاد؟ چرا نظر اعضای مجمع را نمی‌پرسند و چرا در رابطه با کارهای انجام شده اطلاع رسانی نمی‌کنند؟

باقرزاده با تاکید بر اینکه قرار نبود در مجمع 30 بهمن ما انتخابات کمیته ملی المپیک انجام شود، تصریح کرد: IOC اعلام کرده که تا زمان نهایی نشدن اساسنامه، ایران حق برگزاری مجمع انتخاباتی ندارد. فکر نمی‌کنم برگزاری مجمع عادی برای اطلاع رسانی هم خلاف مقررات IOC باشد.

وی یادآور شد: اینکه مجمع عمومی را لغو می‌کنند و به تاخیر می‌اندازند، مشکوک است. ضمن اینکه در این مورد هنوز هیچ اطلاع رسمی به اعضای مجمع نشده است. فکر می‌کنم وزارت ورزش و جوانان و حتی سجادی، معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی هم در جریان نباشد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در پایان گفت: بهتر بود به جای لغو مجمع، آن را برگزار می‌کردند تا اعضای مجمع با حضور در آن درجریان گزارش کارهای انجام شده و ایرادات IOC قرار می‌گرفتند. ما هر اطلاعی داریم از طریق مصاحبه‌های اعضای مجمع است در حالیکه باید به ما گزارش کار بدهند. به هر حال کمیته ملی المپیک نهادی است که در رابطه با بازی‌های بین‌المللی تصمیم گیری می‌کند. اینگونه کارها از سوی اعضای هیات اجرایی حس بدبینی ایجاد می‌کند.