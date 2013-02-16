به گزارش خبرنگار مهر، بهرام افشارزاده در خصوص تایید نشدن اساسنامه کمیته ملی المپیک توسط IOC ضمن بیان مطلب فوق گفت: روز پنجشنبه نامه IOC به دست‌مان رسید و در اسرع وقت اصلاحات لازم روی آن صورت گرفته و مجدداً اساسنامه جدید برای IOC ارسال خواهد شد.

وی در خصوص ایرادات گرفته شده از سوی IOC به اساسنامه کمیته ملی المپیک اظهار داشت: اکثر این ایرادات عبارتی است و حتی آنها را پس از آماده شدن برای تنویر افکار عمومی به رسانه‌ها ارایه خواهیم داد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به اینکه IOC پیشنهاداتی داده که در اساسنامه ایران لحاظ شود، تصریح کرد: سه سال پیش اجلاسی در کپنهاگ برگزار شد و روسای کمیته بین‌المللی المپیک خواستند اساسنامه واحدی برای همه کمیته‌های زیر مجموعه تدوین و تصویب شود.

وی با بیان اینکه مشکل اساسنامه کمیته المپیک ترجمه نیست، اضافه کرد: یک سری اصلاحات روی عبارات و جمله بندی‌ها اساسنامه صورت گرفته و مسئولان IOC با این کار قصد داشتند اساسنامه ما را با اصلاحات مطرح شده در اجلاس کپنهاگ تطبیق دهند.

افشارزاده همچنین تاکید کرد: ضرب الاجلی از سوی IOC برای ما تعیین نشده اما خودمان اصرار داریم هرچه زودتر ایرادات گرفته شده را در اساسنامه انجام و آن را هرچه زودتر ارسال کنیم. از پنجشنبه تا به امروز جلسات متوالی را پشت سر گذاشتیم و این جلسات تا اصلاح مجدد اساسنامه ادامه خواهد داشت و حداکثر روز سه‌شنبه اساسنامه اصلاح شده به IOC ارسال خواهد شد.

وی در پاسخ به مجری برنامه صبح رادیو ورزش در مورد اینکه مجمع کمیته ملی المپیک چه زمانی برگزار می‌شود، یادآور شد: در هر صورت باید مجمع تشکیل شود و اساسنامه مورد تایید قرار گرفته به اطلاع اعضا رسیده شود. ما سعی داریم از زمان بهترین استفاده را داشته باشیم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد صحبت‌های علی آبادی مبنی بر اینکه روسای برکنار شده فدراسیون می‌بایست بر سر کارهای خود بازگردند، اظهار داشت: این مساله هم مطرح است اما ما نهایتا اساسنامه ترجمه شده را تا عصر امروز برای آقای عباسی وزیر ورزش و جوانان ارسال خواهیم کرد و نظرات ایشان هم در آن لحاظ خواهد شد.

وی ادامه داد: 100 درصد بین وزرات ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک تعامل خوبی در این زمینه وجود دارد زیرا کمیته شاخه‌‍ای از وزارت است و تا به امروز همکاری‌های خوبی بین طرفین برای اصلاح اساسنامه صورت گرفته است.

افشارزاده همچنین گفت: برای تدوین اساسنامه قبلی آقای سجادی در جلسات حضور داشتند و با تایید ایشان و وزیر اساسنامه قبلی به IOC ارسال شده است.