«ابعاد شخصیت و جایگاه امام صادق(ع)» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در فصل اول ضمن بررسي زندگاني بابرکت امام ششم(ع)، در مورد شرایط سیاسی ـ اجتماعی و فضای علمی ـ فرهنگی آن زمان بحث و بررسي شده است. فصل دوم در مورد شرايط علمی و فرهنگی در عصر امام صادق(ع) و بستر شگل‌گيري مذهب جعفری بحث و بررسي صورت گرفته است. در واقع در اين فصل از سویی تنوع اندیشه‌های کلامی و فقهی و از سوی دیگر بستر شکل‌گیری مذهب جعفری در بافتی معین تبیین گردید.

فصل سوم در صدد آن است که يافته‌هاي کلان و فرانظري مطرح شده توسط حضرت امام صادق(ع) به ويژه در زمينه‌هاي اجتماعي را کشف نمايد. بر همين اساس در اين فصل در مورد سنخ‌شناسي گفتمان امامان معصوم(ع)، کشف و تحليل رويکردهاي اجتماعي در گفتمان روايي امام(ع)، جريان شناسي فرهنگي ـ اجتماعي روايات امام(ع) محورها و عناصر گفتمان‌هاي اجتماعي ديني در روايات امام(ع)، نظريه‌هاي اجتماعي برساخته از روايات امام(ع) و رويکردهاي نشانه‌شناسي در گفتمان روايي امام صادق(ع) بحث شده است.

فصل چهارم ديدگاه‌هاي سياسي امام صادق(ع) مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل پنجم ابتدا نظریه‌های همسو ناهمسو با دوگانه سیاست - اداره مطرح شده و سپس به مدد رویکرد نهادگرایان، سعی شده است برخی از آموزه‌های امام صادق(ع) در باب تئوری‌های اداره امور مورد تامل قرار گیرد. در فصل ششم سعي شده است با مطالعه احاديث آن امام بزرگوار، به بررسي تکامل انسان که مفهومي فراتر از رشد و به حد تام رسيدن را در بر دارد، با رويکرد گرايش‏هاي جمع ‏گرايانه پرداخته شود.

در فصل هفتم ابعاد و جايگاه علوم انساني در ميراث فکري امام صادق(ع) مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل هشتم سعي شده است به منظور مطالعه‌اي فرااخلاقي، نظام اخلاقي مكتب آن حضرت با نظام اخلاقي متعارف و مشهور مورد مقايسه قرار گيرد تا در مورد ساختار كلي آن، ‌تصور روشن‌تري به دست آيد. فصل نهم به بررسي جايگاه امام صادق(ع) در علوم قرآني و تفسير پرداخته شده است. فصل دهم ضمن بيان نقش امام صادق(ع) در حوزه حديث و علوم آن، به سئوالات زير نيز پاسخ داده است: روشهايي که امام صادق(ع) در مدت امامت خود در حفظ و نشر حديث داشته‌اند چيست؟ ثانياً با توجه به نقش علوم حديث در آسيب‌شناسي حديث اصول و مباني کداميک از علوم حديث را مي‌توان در تعاليم آن حضرت پي‌جويي نمود؟

فصل يازدهم به نقد و بررسي حديث در مکتب جعفري اختصاص دارد. بر همين اساس رهنمودها و راه‌کارهاي نقد و بررسي حديث در مکتب امام صادق(ع) در دو محور کاوش‌هاي سندي و ارزيابي‌هاي متني تبيين شده است. فصل دوازدهم به دنبال بررسي تقيه نزد اولياي دين، خصوصاً امام صادق(ع) مي‌باشد. همچنين بررسي تقيه در تاريخ موحدان، قرآن کريم و مشروعيت تقيه، تقيه در مذهب شيعه، اقسام تقيه، و آثار سازنده تقيه، از اهداف ديگر اين فصل مي‌باشند.

فصل سيزدهم در مورد سامانه طب اسلامي و رهنمودهايي از گنجينه عظيم معارف پزشکي حضرت امام جعفر صادق(ع) به بحث و بررسي پرداخته است. فصل چهاردهم با اشاره به اوضاع فرهنگي جامعه اسلامي در دوره امامت حضرت و بيان مختصر از دوره زندگاني ايشان، ابعادي از شخصيت علمي آن بزرگوار به‌خصوص در رشته شيمي به اختصار بيان شده است. در فصل پانزدهم که در مورد مشاوره کارآمد از منظر امام صادق(ع) مي‌باشد پيرامون معيارهاي کارآمدي مشاوره بحث شده است. فصل شانزدهم به اصول راهبردي مکتب علمي امام صادق (ع) اختصاص دارد که در آن در مورد اهتمام به توسعه علوم، ارزش‌گذاري بر مقوله نقد، رواج آزادانديشي، نخبه پروري، ايجاد گرايش به تعقل و اجتهاد، توجه به استعدادهاي فردي دانشجويان، توسل به برخوردهاي طردي و دفعي، تکريم دانش پژوهان و رصد مستمر انديشه‌هاي روزآمد به بحث پرداخته شده است.

فصل هفدهم پيرامون مکتب علمي ـ آموزشي امام صادق(ع) بحث مي‌نمايد. فصل هجدهم به علم‌آموزي در مکتب امام صادق(ع) اختصاص دارد. در فصل نوزدهم رابطه متقابل علم و ايمان از نگاه امام صادق(ع) مورد بررسي قرار گرفته است. فصل بيستم به دنبال بررسي نقش هدايتي امام صادق(ع) به‌ عنوان پرچمدار مكتب اهل بيت(ع) در برخورد با جريان‌هاي انحرافي مي‌باشد. فصل بيست و يکم به بررسي پيشواي مذهب جعفري در اشعار عربي اختصاص دارد. فصل بيست و دوم به گونه‌شناسی آثار مدون درباره شخصيت و جايگاه امام صادق(ع) اختصاص دارد. فصل بيست و سوم نيز به بررسي آثار منسوب به امام صادق(ع) اختصاص دارد.

«ابعاد شخصیت و جایگاه امام صادق(ع) تأليف گروهي از نويسندگان به اهتمام احمد پاکتچي به همت انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به بهای 180000 ريال منتشر شد.