ارسال 70 مقاله به همایش ملی اقتصاد مقاومتی

صادق علی موحدمنش در گفتگو با خبرنگار مهر، زمان برگزاری این همایش را سوم اسفند و مکان آن را سالن همایش هتل سالاردره اعلام کرد.



وی گفت: همایش ملی اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی برگزار و چند مقاله برتر در آن به صورت سخنرانی ارائه می شود.





موحدمنش از انتشار حدود 70 مقاله برتر ارسالی به این همایش در قالب کتاب خبر داد و افزود: این همایش زمینه خوبی برای همکاری های متقابل دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و دانشگاه فراهم کرده است.





وی گفت: این همایش یک روزه در محورهای اقتصاد مقاومتی و تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان و تولید ملی، اقتصاد تعاون و تولید ملی، سرمایه و تولید ملی، بهره وری و رشد اقتصادی، حسابداری و تولید ملی، نیروی کار و تولید ملی، کارآفرینی و تولید ملی، تجارت خارجی و تولید ملی، آموزش مهارتی و اقتصاد مقاومتی، قوانین و مقررات و تولید ملی، تجارب تاریخی و الگوهای موفق تولید ملی برگزار می شود.





رئیس دانشگاه پیام نور مازندران رویکرد اقتصاد مقاومتی را چگونگی دستیابی به موفقیت در شرایط تحریم دانست و افزود: در این شرایط نقش دستگاه های دولتی و بخش خصوصی با نمایندگی اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی استان بسیار پر رنگ است.

وی بیان داشت: دانشگاه پیام نور مازندران می تواند جهت تحقق اهداف و توسعه برنامه های استان به عنوان مشاور تخصصی دستگاه های اجرایی اقدام کند.





موحدمنش افزود: همایش ملی اقتصاد مقاومتی را دانشگاه پیام نور مازندران با همکاری اتاق بازرگانی استان برگزار می کند.