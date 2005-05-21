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۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۶:۲۱

همزمان با بهره برداري از بوستان مادر در پارك آزادگان:

بانوان تهراني صاحب نخستين بوستان اختصاصي كشور مي شوند

احداث بوستانهاي مادر در چهار گوشه شهر تهران باعث شد براي نخستين بار در كشور بانوان صاحب بوستان هاي اختصاصي جهت انجام آزادانه فعاليت هاي ورزشي و تفريحي شوند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، با توجه به نياز بانوان به انجام ورزش هاي سبك، سازمان پاركها و فضاي سبز با ارايه طرحي ابتكاري و خلاق، در راستاي تامين رفاه حال بانوان تهراني، عمليات احداث چهار بوستان اختصاصي بانوان تحت عنوان "بوستان مادر" را در چهار نقطه اطراف تهران اعم از شمال غربي و شرقي و جنوب غربي و شرقي آغاز كرده و احتمال بسيار زياد وجود دارد كه در راستاي دسترسي آسان مناطق مركزي شهر اقدام به احداث بوستان مادر" گفتگو" نمايد. 

بنابراين گزارش از ويژگي ها و شاخص هاي اين بوستان ها قرار گرفتن در كنار بوستان هاي بزرگ شهري مانند آزادگان ، چيتگر و.. است به طوري كه به هنگام حضور و استفاده مادر يا دختر خانواده از بوستان هاي مادر ، ديگر اعضاي خانواده نيز مي توانند در بوستان هاي مجاور مشغول ورزش يا تفريح و سرگرمي شوند و از ديگر ويژگي هاي آنها مساحت زياد بوستان است به طوريكه بوستان هاي مادر آزادگان ، قائم يافت آباد ، چيتگر و پليس به ترتيب 27، 8 ، 17 و 7 هكتار مساحت دارند.

معاون خدمات شهري شهرداري تهران در خصوص هدف مديريت شهري از احداث بوستان هاي ويژه بانوان در كلانشهر تهران گفت: احداث فضاهاي اختصاصي مناسب براي ورزش بانوان از ضروريات جامعه شهري است كه تاكنون اين امكان فراهم نشده و در نتيجه زنان جامعه به ناچار در فضاهاي محصور و نامطلوب به رفع  نيازهاي تفريحي و ورزشي خود مي پردازند.

مهندس محمد جواد محمدي زادهتوزيع جغرافيايي بوستان هاي مادر در حال احداث را منطقي توصيف كرد و افزود: در اين بوستان ها علاوه بر فراهم سازي امكانات و فضاي مناسب براي انجام نرمش ها و ورزش هاي عمومي و سبك  ، سالن هاي بدنسازي وزمين اسكيت نيز ايجاد مي شود.

 وي همچنين  از احداث مراكز فروش صنايع دستي در داخل بوستان هاي مادر خبر داد و اظهار داشت: تمام بانواني كه به نوعي توليدات خانگي داشته و فضايي براي عرضه محصولات خود ندارند، مي توانند از طريق غرف ايجاد شده در اين بوستان ها نسبت به فروش محصولات خود اقدام كنند.

محمدي زاده اذعان داشت: نخستين "بوستان مادر" كشور در جوار پارك آزادگان در دهه فجر امسال به بهره برداري خواهد رسيد و براي اولين بار در كشور بانوان هم صاحب بوستان اختصاصي مي شوند. 

کد مطلب 186066

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