سالگرد درگذشت بودا فرصت مناسبي براي تأمل درباره مرگ است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، بوداييها سالروز درگذشت بودا را جشن مي گيرند، چرا كه اعتقاد دارند وي با رسيدن به وارستگي از وجود فيزيكي و رنجهاي آن آزاد شده است.

بودا در 80 سالگي درگذشت و چهل سال از زندگي خود را به تعليم روشنفكري و وارستگي گذراند. براساس اعتقادات بوداييها او در حالت مديتيشن از دنيا رفت و به نيروانا رسيد، يعني از چرخه مرگ و تولد دوباره رهايي يافت.

"متن مقدس پارانيپانا"( Paranibbana Sutta) توصيف كننده آخرين روزحيات بودا است و عبارتهايي از آن به روز پارينيروانا يا روز نيروانا اشاره دارد.

بوداييها روز پارينيروانا را به واسطه انجام مديتيشن و يا رفتن به صومعه ها و معابد بودايي جشن مي گيرند. همچون ديگر مراسم بوداييها آداب برگزاري اين مراسم در هر كجاي دنيا به شكل خاصي صورت مي گيرد.

در صومعه ها اين روز بعنوان يك رويداد اجتماعي در نظر گرفته مي شود و عده اي اقدام به اهداي نذورات و صدقه مي كنند.

بوداييها اين روز را فرصت مناسبي براي تأمل درباره مرگ خود دانسته و درباره دوستان و اقوامي كه به تازگي درگذشته اند نيز تفكر مي كنند. در تعاليم بوديست ، فاني بودن همه چيز در رأس تعاليم قرار گرفته است. فقدان و ناپايداري مواردي هستند كه بايد به جاي اندوه و حزن آنها را پذيرفت.

در آيين بودا به طور معمول براي كسي كه تازه درگذشته مراسم مديتيشن برگزار مي كنند.

