جايزه كوروساوا در دستان اسپيلبرگ

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، فيلمساز مشهور هاليوودي پس از ديدار با در جونيچيرو كويزومي در توكيو، در مصاحبه با خبرنگاران گفت: "نخست وزير شما شبيه يك ستاره بزرگ سينماست." وي در ادامه در پاسخ به پرسشي مبني بر احتمال نقش آفريني كويزومي در يكي از فيلم هاي آينده اسپيلبرگ گفت: "شما كه مي دانيد. من از اينكه او را از شما بگيرم و با خودم به هاليوود ببرم نفرت دارم. مگر او اينجا در ژاپن بهتر كار نمي كند؟"

جونيچيرو كويزيومي يكي از معدود نخست وزيران سرزمين آفتاب تابان است كه علاقه فراواني به سينما و چهره شدن دارد. همين چند ماه پيش او در ديدار با ريچارد گير معروف، شروع به رقص و پايكوبي كرد و يكبار هم همراه تام كروز يكي از آهنگ هاي محبوب الويس پريسلي را خواند.

اسپيلبرگ در ديدار خود با نخست وزير ژاپن با او به بحث و گفتگو درباره سينما پرداخت. ضمن اينكه برنامه اكران فيلم "جنگ دنياها" را در عصر روز دوشنبه در توكيو براي وي شرح داد و خودش هم جايزه موسوم به آكيرا كوروساوا را از دستان كويزومي گرفت.

