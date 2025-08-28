جایزه آکیرا کوروساوا جشنواره فیلم توکیو ۲۰۲۵ برندگانش را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو ۲ کارگردان تحسین‌شده از ۲ سوی اقیانوس آرام را برای دریافت جایزه آکیرا کوروساوا ۲۰۲۵ انتخاب کرد که شامل لی سونگ-ایل کارگردان و فیلمنامه‌نویس برنده جایزه آکادمی ژاپن و کلوئی ژائو فیلمساز چینی برنده اسکار می‌شود.

کمیته انتخاب شامل شده بود از یامادا یوجی، فیلمساز کهنه‌کار ژاپنی، همراه ناراهاشی یوکو، کاواموتو سابورو و ایچیاما شوزو که مدیر برنامه‌ریزی جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو است.

لی در حالی این جایزه را دریافت می‌کند که بزرگترین موفقیت تجاری او تا به امروز با جدیدترین فیلمش «کوکوهو» رقم خورده است. داستان این فیلم در دنیای تئاتر کابوکی اتفاق می‌افتد و این فیلم پیش از آنکه به غول گیشه ژاپن بدل شود و از مرز ۱۰ میلیارد ین (۶۷.۷ میلیون دلار) عبور کند و رکوردشکن شود، در بخش ۲ هفته کارگردانان کن به نمایش درآمد. لی موفقیت سینمایی را با فیلم فارغ‌التحصیلی‌اش «چونگ» آغاز کرد که ۴ جایزه از جمله جایزه بزرگ جشنواره فیلم پیا در سال ۲۰۰۰ را از آن خود کرد. موفقیت او با «دختران هولا» (۲۰۰۶) که جوایز کارگردانی، فیلمنامه و فیلم آکادمی فیلم ژاپن را دریافت کرد به اوج رسید و پس از آن با «شرور» (۲۰۱۰) ۵ جایزه را از آن خود کرد و با «نابخشوده» (۲۰۱۳)، «خشم» (۲۰۱۶) و «ماه سرگردان» (۲۰۲۲) به روند موفقیت خود ادامه داد.

ژائو با فیلم «سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها» در سال ۲۰۲۰ فصل جوایز را درو کرد و شیر طلایی ونیز، گلدن گلوب، بفتا، انجمن کارگردان‌های آمریکا و انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا و همچنین ۳ جایزه اسکار از جمله بهترین کارگردان، بازیگر زن و بهترین فیلم را از آن خود کرد. این فیلمساز همچنین با فیلم «ابدی‌ها» وارد دنیای سینمایی مارول شد و سال ۲۰۲۳ شرکت تهیه‌کنندگی خود را با نام «کتاب سایه‌ها» با نیک گوندا راه‌اندازی کرد. پروژه بعدی او «هَمِنت» با بازی جسی باکلی و پل مسکال است.

لی درباره دریافت این جایزه گفت: نام آکیرا کوروساوا در تاریخ سینما بی‌رقیب است. کاوش‌های ژرف او در طبیعت انسان همچنان نشان دهنده تأثیر عمیقی است که سینما می‌تواند بر جامعه و فرد داشته باشد.

ژائو هم از فیلم‌های کوروساوا به عنوان بزرگترین وسعت طبیعت و عمیق‌ترین حقیقت روان انسان یاد کرد و گفت: ارتباط با این تبار واقعاً فروتنانه است.

اعضای کمیته انتخاب این جایزه لی را برای تصویر کردن مضامین سنگینی که به تناقضات اجتماعی و گناهان انسانی می‌پردازند و ارتقای آنها به درام‌های انسان‌گرایانه‌ای که عمیقاً با مخاطبان طنین‌انداز می‌شوند، ستودند و بر موفقیت «کوکوهو» هم در جشنواره‌های بین‌المللی و هم نزد مردم تاکید کردند.

کمیته درباره ژائو هم بر شاعرانه و واقع‌گرایانه بودن فیلم‌های او در میان فیلم‌های معمول هالیوود تاکید کرد و موفقیت «سرزمین خانه به دوشان» را الهام‌بخش سایر کارگردانان زن آسیایی خواند.

سال پیش میاکه شو سازنده «دو فصل، دو غریبه» و فو تین-یو سازنده «مرخصی» جایزه آکیرا کوروساوا را دریافت کرده بودند.

این جوایز ۳ نوامبر در سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم بین‌المللی توکیو (TIFF) که از ۲۷ اکتبر تا ۵ نوامبر (۵ تا ۱۴ آبان) برگزار می‌شود، به برندگان اهدا خواهد شد.