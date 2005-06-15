فرهنگي: "دولت اميد" از گذشته بهره مي گيرد ولي به آينده نگاه مي كند

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر" ، سخنگوي ستاد انتخاباتي دكتر علي لاريجاني كه در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي درمحل خبرگزاري "مهر" سخن مي گفت ، به دو عنصر دموكراسي و اقتدار اشاره كرد و افزود : كشور ما همواره در مواجهه با دو عنصر رضايت در قالب پيگيري مسئله دموكراسي و عنصر اقتدار همواره به صورت متفاوت عمل كرده است. يعني هرگاه خلاء اقتدار پيش آمده ، زمينه اجتماعي گرايش به دولت هاي اقتدارگر وجود داشته و هنگامي كه احساس خلاء نسبت به رضايت وجود داشته ، با اقتدار مبارزه شده و حكومت هايي مبتني برخواست عموم بر اساس شرايط بوجود آمده است. چه در اواخر دوره قاجار و چه در دوره پهلوي و هم اينطور در ادوار بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، بارها اين چرخه به صورت متفاوت جابجا شده است.

وي درادامه گفت : به دليل آنكه مردم هر دو را مطالبه مي كنند ، هيچگاه از وضع موجود راضي نبوده اند . در حاليكه در دنيا با در هم آميختن اين دو ، مدلهاي قابل قبولي به جوامع ارايه شده است . به عبارت ديگر هيچ ضرورتي ندارد كه اقتدار فداي دموكراسي و يا دموكراسي فداي اقتدار شود . در صورت اتفاق يكي از اين دو باز هم شاهد چرخه نااميد كننده اي در رابطه مردم با حكومت خواهم بود، اما دولت مورد نظر دكتر لاريجاني دولتي است كه بهره گيري از گذشته و نگاه به آينده خواهد داشت و تكرار گذشته نخواهد بود.

فرهنگي با اشاره به مسئله انفجارات اخير در كشور اظهار داشت : اين قبيل اقدامات كه در تاريخ انقلاب اسلامي و در گذشته هم سابقه داشته است، به منظور ايجاد فضاي رعب و وحشت دلسردي مردم نسبت به حضور در انتخابات توسط گروههاي برانداز كه بعضا وابسته به بيگانه هستند، صورت مي گيرد. اين گونه اقدامات برخلاف نيات عاملان به گسترش حضور نيز منتهي شده و ضمن محكوم كردن جنايات معتقديم كه حضور مردم را افزايش خواهد داد.

نماينده مردم تبريز با غيراخلاقي خواندن برخي رفتارها ازسوي هواداران كانديداها درباره انتشارخبر انصراف دكتر لاريجاني گفت : ديشب هم توسط برخي از ستادهاي انتخاباتي در ارتباط با انصراف يا كناره گيري دكتر لاريجاني در سايت هاي مختلف درج شده با آنكه ديروز رسما به خبرگزاري ها اعلام شده بود كه اين قبيل اخبار تنها پس از چك كردن با سخنگوي ستاد درج شود باز هم شاهد انتشار اين گونه اخبار هستيم. معتقديم رسانه ها دراين زمينه بايد دقت داشته باشند و با احساسات عمومي بازي نشود و مسير به سمت و سويي نرود كه مردم احساس كنند رسانه ها صادق نيستند.

سخنگوي دكتر لاريجاني از حمله به اشخاص و اجتماعات انتخاباتي هم به عنوان ديگر اقدامات غيراخلاقي خواند و تصريح كرد : معني ندارد در شرايطي كه تعدادي كانديدا با هر مكانيسمي كه براي شركت در انتخابات تأييد شده اند، طرفداران آنان در جلسات و سفر به شهرها مورد ضرب و شتم قرار گيرند و با شرايط نامساعدي مواجه شوند. اين گروهها بايد به مردم معرفي شوند و پايگاههاي فكري و حاميان اجرايي آنان نيز معلوم گردد. پايين بودن آستانه تحول اشخاص يا جريانات توجيهي براي اخلال در حقوق قانون ديگران نيست . اساسا ما هم به سختگيري هاي بي جاي مذهبي موافق نيستم و در دولت اميد جايي براي تنگ نظري نخواهد بود.

فرهنگي درباره توافق كانديداهاي اصولگرا گفت : احساس مي كنيم زمان چنين بحثي گذشته است. در بررسي مراحل شكل گيري اين تكثر، افكار عمومي خود داوري كنند كه كدام يك از شخصيت هاي اصولگراي حاضر بهترين رفتار را در جهت همگرايي داشته است. از ميان كانديداهاي موجود تنها كسي كه اين موضوع را پيگيري كرده است دكتر لاريجاني بوده كه همواره آمادگي خود را براي همراهي با نتيجه توافق ديگران اعلام كرده است. كاري كه در چنين صحنه هايي كمتر اتفاق مي افتد چون آنان نتوانستند توافق كنند. مسئله موضوعا منتفي شده است ، انتظار داريم مردم همانند بسياري از تحولات اجتماعي جلوتر از سياستمداران حركت كنند و آنچه را كه آنان نتوانستند ايجاد نمايند با اجماع خود روي كانديداي منتخب شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي تحقق بخشند.

وي بسياري از نظرسنجي هاي اعلام شده را فاقد ارزش علمي دانست و گفت : براساس نظرسنجي هاي قابل اعتماد جايگاه جناب دكتر لاريجاني را جزو شانس هاي جدي دور دوم انتخابات ارزيابي مي كنيم. نظرسنجي شريف نيوز و يك مؤسسه خصوصي لاريجاني را در سطح تهران، نفر اول و در سطح كشور، نفر دوم معرفي كرده اند.

سخنگوي دكتر لاريجاني همچنين توصيه كرد: دستگاههاي غير مسئول در انتخابات دخالت نكنند ودر صورت دخالت آنان ممكن است مردم احساس كنند كه اراده آنان تأثيرگذار نيست وهمين باعث كاهش مشاركت مردم شود.

فرهنگي در پاسخ به سؤال خبرنگار "مهر" كه با اشاره به سخنان سه تن از مراجع تقليد قم خطاب به ملت ايران مبني بر اينكه "مردم به اصولگرايي رأي دهند كه داراي بالاترين ميزان رأي در جامعه باشد"، پرسيد آيا فكر نمي كنيد كه اين فتوا به كانديداهاي اصولگرايان هم بر مي گردد و بايد آنهايي كه راي پايين تري دارند به نفع نفر اول كنار بروند، گفت : معني بيانيه تحليلي است و همان مشكلي است كه در سطح كانديداهاي اصولگرايان حل نشده و مردم بايد آن را حل كنند. اين توصيه همان توصيه ما است كه مردم فردي را كه داراي ويژگي مناسب، مواضع روشن، انعطاف لازم، داراي ديد باز نسبت به جامعه و پرهيز از سختگيري خاصي است، انتخاب كنند.

وي در پاسخ به سؤال ديگري از سوي خبرنگار "مهر" كه از احتمال به دور دوم كشيده شدن انتخابات و اينكه پيش بيني مي كنند چه كسي به مرحله دوم برسد پرسيد، اظهار داشت : نمي شود اظهارنظر كرد حتي در مورد اينكه چه كسي به دور دوم راه پيدا مي كند هم مشخص نيست ، اما اگراتفاق خاصي در اين دو روز رخ ندهد قطعا انتخابات به دور دوم كشيده مي شود، چون آرا به هم نزديك است و آراي هر كانديدا كمتر از 50 درصد خواهد بود.

سخنگوي دكتر لاريجاني در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه پرسيد اگر بحث انصراف دكتر لاريجاني در ميان نيست پس چرا " انتخاب 9" هنوز اين خبر را در صحنه خود با عنوان " فوري " منتشر مي كند گفت : اين همان بداخلاقي هاي انتخاباتي است كه نه تنها آثار خود را در افكار عمومي جا مي گذارد، بلكه اعتماد عمومي به رسانه ها را هم مخدوش مي كند.

وي ادامه داد: اين خبر اساسا صحت ندارد و هيچ توافقي صورت نگرفته است ، لاريجاني تا پايان انتخابات در صحنه حضور خواهد داشت و از ستادهاي انتخاباتي ديگر هم درخواست مي كنيم در ساعات باقي مانده در جهت معرفي كانديداي خود عمل كنند واز نشر مطالب و اخبارغيرواقعي بپرهيزند.

فرهنگي خاطرنشان كرد : در برخي روزها مجبور شديم 5 بار خبر را تكذيب كنيم. يكي از روزنامه ها گفته بود چقدر تكذيب مي كنيد ، علت اين است كه دروغ زياد گفته مي شود.

نماينده مردم تبريز در پاسخ به اين سؤال كه اگر لاريجاني جزو نفرات اول و دوم نباشد آيا از كانديدايي حمايت مي كند يا خير گفت : اين مباحث بحث بر روي احتمالات است و نمي شود در مورد آنها صحبت كرد. چون از هم اكنون نفرات اول و دوم مشخص نيست ، لذا الان نمي شود صحبتي كرد نمي توانم نظرسنجي خودم را به جاي دكتر بگويم. اساسا روي چنين فرض هايي فكر نمي شود. ستاد لاريجاني اصل را بر اين گذاشته كه لاريجاني جزو دو نفر اول است.

فرهنگي در پاسخ به اين سؤال كه آيا نرسيدن به اجماع تحت تأثير دسته بندي ها و گروههاي اصولگرا بوده است گفت : شوراي هماهنگي نيروي انقلاب اسلامي به عنوان جرياني كه دو انتخابات گذشته شوراها و مجلس را در سطح كشور پيگيري كرده، در فرآيند قابل قبولي اقدام به انتخاب كانديداي خود كرده است . افرادي كه انتخاب نشده اند خارج از جريان شورا ، ائتلافي تشكيل دادند و توافقي كردند. شوراي هماهنگي و كانديداي شورا با همان توافق اعلام همراهي كردند و آن توافق توسط خود توافق كنندگان به انجام نرسيد. بنابراين انتقادي به جريان اقدامات شوراي هماهنگي نيست.

وي درادامه با توجه به سؤال خبرنگاري كه پرسيد، نتيجه انتخابات هر چه باشد جغرافياي سياسي در همين زمان را برهم زده است نظر شما در اين مورد چيست ، گفت : در اردوگاه اصولگرايان پيش بيني مي شود كه قطب شوراي هماهنگي تكليف روشنتري دارد . در اردوگاه اصلاح طلبان هم دو تشكل از كانديداها حمايت مي كنند. پس مي شود نتيجه گرفت كه احزاب هنوز كاركردهاي خودشان را پيدا نكرده اند و نتيجه آن پراكندگي هايي است كه ديده مي شود، اما اين وضع نكات مثبتي هم دارد. براي مثال اولين بار است كه كانديداها تعهدات خود را به صورت شفاف و مكتوب به مردم اعلام مي كنند. لاريجاني هم منشور دولت خود را منتشر كرده و در گفت وگوي ويژه خبري آن را به مجري برنامه داد و گفت نسبت به مندرجات آن متعهد خواهد بود.

وي در ادامه همين بحث گفت : اما غيبت نهادهاي مدني آثار منفي زيادي دارد كه خارج از بحث است. آنها كه به صورت اصولگرا حاضر شده اند و قطعا اختلاف ديدگاه دارند بعضا به سختگيري هاي مذهبي و شيوه هاي اقتداگرايانه تأكيد دارند. در اصلاح طلبان هم يك نفر به عنصر رضايت و دموكراسي و ديگري بر بحث عدالت اجتماعي تأكيد مي كنند كه نشان مي دهد ديدگاه ها يكي نيست اما فرض ما بر اين است كه دولت اميد لاريجاني جامعيت بيشتري دارد.