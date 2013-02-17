شعار علیه رئیس کمیته انضباطی و دپارتمان داوری/ کنایه دایی به خاطر سلام!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال راه آهن و داماش از هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر در حالی با برتری یک بر صفر میزبان در ورزشگاه اکباتان به پایان رسید که حواشی آن به شرح زیر است:

* جواد زرینچه و علیرضا نیکبخت واحدی در جایگاه ویژه ورزشگاه حاضر بوده و از نزدیک بازی را تماشا می کردند.

* حدود 400 تماشاگر در ورزشگاه حاضر بودند که نزدیک به 300 نفر از آنها طرفدار راه‌آهن و 100 نفر هم هوادار تیم مهمان بودند.

* در جریان بازی هواداران تیم داماش علیه اسماعیل حسن‌زاده، رییس کمیته انضباطی و حسین عسگری، رییس دپارتمان داوری شعار می دادند.

* در طول دیدار مربیان دو تیم داماش و راه آهن در کنار زمین به برخی تصمیمات داور مدام اعتراض می کردند.

* در دقیقه 90 بازی جهانگیر عسگری بازیکن تیم راه آهن به دلیل ارتکاب خطا روی بازیکن تیم داماش و دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد که این موضوع اعتراضات شدید وی را به البرز حاجی پور، داور این دیدار به همراه داشت که در این بین با پادرمیانی یکی از بازیکنان داماش زمین دیدار را ترک کرد.

* هواداران تیم داماش در جریان مسابقه چندین بار جهانگیر عسگری بازیکن فصل پیش این تیم را که پیراهن تیم راه آهن را بر تن کرده بود تشویق می کردند.

* در 10 دقیقه پایانی بازی برخورد بین بازیکنان زیاد شده و همین موضوع باعث شده بود که کنترل بازی تا حدودی از دست داور دیدار خارج شود.

* زمانی که علی دایی در راهروی ورزشگاه با حسین عسگری رئیس کمیته داوران روبرو شد به کنایه به او گفت مگر طلبکار هستی که جواب سلام ما را نمی دهی؟ عسگری پاسخی به این اظهار نظر دایی نداشت.