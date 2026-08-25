به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمودی، ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در چهار ماه نخست سال جاری، حدود سه میلیارد تومان درآمد از محل ماشین‌آلات شهرداری کسب شده است. با برنامه‌ریزی و تلاش‌های صورت‌گرفته، شهرداری به حوزه سنگ و معادن نیز ورود کرده و موفق به دریافت مجوز برداشت حدود ۴۵ هزار تن سنگ از معادن گودال سرخ شده است.

وی افزود: این اقدام علاوه بر ایجاد درآمد برای شهرداری، موجب کاهش هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی نیز شده است. در همین راستا چند روز پیش به همراه تیمی از گلشهر به شهرستان الیگودرز سفر کردیم تا طرح‌های درآمدزایی در حوزه سنگ را بررسی کنیم.

شهردار گلشهر ادامه داد: سنگ‌بنایی که برای ایجاد درآمدهای پایدار شهری در این حوزه گذاشته شده، فراتر از اقدامات کوتاه‌مدت است. در مرحله نخست از محل سنگ‌های لاشه درآمدزایی مناسبی صورت گرفته و در گام بعدی نیز برنامه‌هایی برای فرآوری سنگ و بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت معادن در دست پیگیری است.

وی با اشاره به عملکرد مالی شهرداری گفت: در سال گذشته بدون آنکه اصلاحیه بودجه داشته باشیم، موفق شدیم ۱۵۵ درصد بودجه مصوب را محقق کنیم. بودجه‌ای که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید، در سال ۱۴۰۴ با تحقق ۱۵۵ درصدی همراه شد که حاصل تلاش و همت مجموعه شهرداری است.

شهردار گلشهر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کارگاه‌های مزاحم شهری پرداخت و اظهار کرد: ایجاد این کارگاه‌ها یکی از نیازهای اساسی گلشهر است، اما به دلیل پراکندگی جغرافیایی شهر و فاصله زیاد سایت پیش‌بینی‌شده با منابع زیرساختی برق و گاز، در شرایط فعلی اجرای آن برای شهرداری صرفه اقتصادی ندارد.

وی افزود: زمینی به مساحت ۱۰ هکتار در ضلع جنوبی محله ورزنه برای این منظور پیش‌بینی شده و موضوع در کمیته‌های مربوطه در حال پیگیری است. با توجه به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در شهرک صنعتی گلشهر، امیدواریم با اجرای طرح زون‌بندی و استقرار شهرک صنعتی در کنار کارگاه‌های مزاحم شهری، هزینه تأمین زیرساخت‌ها کاهش یابد و اجرای این طرح مقرون‌به‌صرفه شود.

شهردار گلشهر همچنین از همکاری فرمانداری شهرستان در پیگیری مسائل شهری قدردانی کرد و گفت: فرماندار شهرستان گلپایگان همواره با جدیت مطالبات شهرداری را پیگیری کرده و بسیاری از موضوعات مهم شهری با حمایت و همراهی ایشان به مراحل نهایی رسیده است.

وی در ادامه با تقدیر از اعضای شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری گلشهر اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم مدیریت شهر را بر مبنای تصمیمات منطقی و اقتصادی پیش ببریم. به عنوان نمونه در روزهای ابتدایی برخی تجمعات، با تصمیم‌گیری سریع موفق شدیم یک سیستم صوتی مورد نیاز شهر را با هزینه حدود ۴۰۰ میلیون تومان خریداری کنیم.

شهردار گلشهر افزود: اعضای شورای شهر نیز در این مسیر همراهی قابل توجهی داشتند و حتی اعلام کردند حق‌الجلسات خود را برای تأمین بخشی از هزینه‌های این موضوع اختصاص خواهند داد. امروز ارزش همان تجهیزات تقریباً دو برابر شده و این نمونه‌ای از تصمیم‌گیری به‌موقع و رعایت صرفه و صلاح شهرداری است.

شهردار گلشهر در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مدیریت پسماند و تفکیک زباله در شهر گفت: با اقدامات انجام‌شده، دفن پسماند در محدوده و حریم گلشهر متوقف شده و حتی از ورود پسماندهای پزشکی به محل دفن قبلی نیز جلوگیری شده است.

وی افزود: شرکت بازیافت شهرستان گلپایگان با تلاش هیئت‌مدیره، مدیرعامل و سایر دست‌اندرکاران عملکرد مطلوبی داشته و شهرستان گلپایگان در حوزه بازیافت و تفکیک پسماند در بسیاری از موارد به عنوان الگو برای دیگر شهرستان‌ها مطرح است.

شهردار گلشهر خاطرنشان کرد: روزانه بین چهار تا پنج تن زباله از گلشهر به مجموعه بازیافت تحویل داده می‌شود و فرآیند تفکیک و بازیافت نیز به صورت مجزا در کارخانه انجام می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره کمبود آب و آبیاری فضای سبز اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات شهرداری در این حوزه، راه‌اندازی پمپ‌های ثانویه و احداث استخر ذخیره آب در محله فیلاخوس بوده است.

شهردار گلشهر افزود: با اجرای این طرح، حدود ۱۰ هزار مترمکعب ظرفیت ذخیره و انتقال آب برای محلات فیلاخوس و ورزنه ایجاد شد و اگر شهروندان به وضعیت درختان این مناطق توجه کنند، آثار مثبت این طرح به‌وضوح قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: با اجرای سیستم آبیاری قطره‌ای و استفاده از آب‌های ثانویه، موفق شدیم مصرف آب شرب برای آبیاری فضای سبز در محلات فیلاخوس و ورزنه را به صفر برسانیم؛ اقدامی که در شرایط کم‌آبی دستاورد مهمی به شمار می‌رود.

شهردار گلشهر گفت: اجرای این پروژه با مشارکت گسترده مردم همراه بود و حدود ۸۰ نفر از مالکان و بهره‌برداران قنات فیلاخوس رضایت خود را برای احداث استخر توسط شهرداری اعلام کردند که این همراهی نقش مهمی در تحقق طرح داشت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت آسفالت معابر و مقابله با گرد و غبار در شهر اظهار کرد: گلشهر به دلیل شکل‌گیری از چند روستای مجزا و پراکندگی جغرافیایی، شرایط متفاوتی نسبت به بسیاری از شهرها دارد و همین مسئله اجرای پروژه‌های عمرانی را دشوارتر کرده است.

شهردار گلشهر افزود: در یکی از جلسات با مسئولان شرکت بازآفرینی شهری کشور اعلام کردم که حدود ۴۰۰ هزار مترمربع معبر خاکی در گلشهر وجود دارد؛ موضوعی که در ابتدا با تردید مواجه شد، اما پس از بازدید میدانی مسئولان از محلات مختلف، ابعاد واقعی این مسئله برای آنان روشن شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته موفق شدیم ۲۵۰ تن قیر بازآفرینی جذب کنیم و برای دریافت ۴۰۰ تن دیگر نیز ضمانت‌نامه‌های لازم ارائه شده و در مرحله صدور حواله قرار دارد.

شهردار گلشهر ادامه داد: با مجموع ۶۵۰ تن قیر تخصیص‌یافته، بخش مهمی از معابر خاکی ساماندهی خواهد شد، اما برای آسفالت کامل همه معابر خاکی شهر به حدود یک‌هزار و ۳۵۰ تن قیر نیاز داریم. این میزان تنها برای معابر خاکی است و شامل آسفالت‌های فرسوده و آسیب‌دیده موجود نمی‌شود.

وی تأکید کرد: رفع مشکل گرد و غبار و ساماندهی معابر خاکی یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های ملی و اعتبارات بازآفرینی شهری، این مطالبه مهم شهروندان را محقق کنیم.