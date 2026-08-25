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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

پیام تبریک فرمانده فراجا به دولتمردان

پیام تبریک فرمانده فراجا به دولتمردان

فرمانده کل انتظامی، هفته دولت را به رئیس‌جمهوری، اعضای هیئت دولت و تمامی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، در پیامی عنوان داشت: هفته دولت، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های خالصانه و مجاهدت‌های دولتی است که خدمت صادقانه، مردم‌داری، ساده‌زیستی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را سرلوحه مسیر خدمتگزاری خود قرار داده است.

ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت به رئیس‌جمهوری، اعضای هیئت دولت و تمامی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور، بر این باوریم که در شرایط حساس و پیچیده کنونی، همدلی، هماهنگی و هم‌افزایی موجود میان همه ارکان نظام، به‌ ویژه دولت و مجموعه انتظامی کشور، ضرورتی انکارناپذیر برای صیانت از امنیت، آرامش و منافع ملی و عبور مقتدرانه از وضعیت موجود است.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطر رهبر شهید (ره)، شهدای والامقام انقلاب اسلامی، برای تمامی خدمتگزاران ملت، توفیق روزافزون در مسیر اعتلای ایران اسلامی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

کد مطلب 6927457

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