اصلاح طلبان به دنبال بازگشت به حاکمیت هستند/فتنه آشوب دیگر منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر محمد حسین صفار هرندی شامگاه شنبه در همایش انتخاب اصلح در انتخابات ریاستجمهوری با دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با طرح این سوال که "آیا در انتخابات آینده نیز با فضای مشابه سال 88 روبرو هستیم یا خیر"، اظهار داشت: آنچه در فتنه 88 رخ داد محصول کینههای دشمنان انقلاب مانند دولت استکباری آمریکا بود که به صورت رسمی دشمنی خود را با جمهوری اسلامی ایران اعلام کردهاند.
وی افزود: بخشی از این مسئله نیز بر عهده افراد ضد انقلاب مانند گروههای سلطنتطلب و منافقان بود که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی راه خود را از جمهوری اسلامی ایران جدا کردهاند.
انگیزههای دشمنان برای کینهورزی افزایش یافته است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه از سال 88 تاکنون انگیزههای دشمنان برای کینهورزی بر علیه ایران افزایش یافته است، تصریح کرد: در طول این مدت ایران به شکلهای مختلف مانع منافع آمریکا بوده است که از ان جمله میتوان به بیداری اسلامی در شمال آفریقا که منجر به سقوط چندین تن از مهرههای مهم آمریکا شد، مداخله سنگین ایران در حوزههای تحت نفوذ آمریکاییها، سرشاخ شدن مستقیم جمهوری اسلامی ایران با آمریکاییها در جریان به زیر کشیده شدن پهپاد فوق مدرن و کمک پیروزیهای اخیر حماس و حزبالله اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه ایران سیاستهای سلطهطلبانه آمریکا در جهان را به چالش کشیده، بیان داشت: این موارد در کنار وسوسه نابسامانی اوضاع ایران پس از تحریمها انگیزه دشمنان برای ایجاد آشوب و بلوا در فرصت انتخابات فراهم میکند.
صفار هرندی ادامه داد: بنابراین به این نتیجه میرسیم که فتنه جدیدی در انتخابات آینده در پیش است چرا که دشمن اصلی ملت ایران این بار زخمهای عمیقی برتن دارد.
تحریم به تنهایی نمیتواند تواناییهای ایران را متزلزل کند
وی با اشاره به اینکه تحریم به تنهایی نمیتواند تواناییهای ایران را متزلزل کند، بیان داشت: این گزینه تنها وسیلهای، برای ایجاد بحران اجتماعی و ایجاد فاصله میان سران نظام و مردم است بنابراین دشمنان از هر فرصت دیگری برای ضربه زدن به نظام استفاده کنند.
فرصت دموکراسی، گزینه جدید دشمن برای ضربه به نظام
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دشمنان هیچگاه از دشمنی با نظام جمهوری اسلامی نمیمانند و اکنون استفاده از فرصت دموکراسی را به عنوان گزینه جدید خود برای دشمنی با ایران در پیش رو دارند.
وی اضافه کرد: با تمام این احوال ایجاد فتنه در انتخابات آینده منتفی است چرا که پس از فتنه 88 نظام ما به برآیند مناسبی دست یافته عناصر فعال داخلی و خارجی در این عرصه را نیز به خوبی رصد میکند.
حذف ایده آشوب در انتخابات از فهرست گزینههای دشمنان
صفار هرندی افزود: دشمنان نیز بر این نکته اذعان دارند که دیگر شرایطی همچون سال 88 برای آنها فراهم نمیشود بنابراین ایده آشوب را از گزینههای خود حذف کردهاند.
وی تاکید کرد: بر خلاف سالهای گذشته اکنون ایده بازگشت به حاکمیت در درون اصلاحطلبان شکل گرفته تا بتوانند به هر قیمتی در انتخابات آینده شرکت کنند.
هیچکدام از دورهها ریاستجمهوری را نمیتوان نفی یا تایید کرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه جلسه در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در عبرتگیری از عملکرد دولتهای مختلف تصریح کرد: هیچکدام از دورههای سازندگی، تثبیت انقلاب، بازسازی کشور، دوره توسعه سیاسی و اصلاحات را نمیتوان به صورت مطلق به زیر سوال برده و یا تایید کرد چرا که برآیند کار تمام این دولتها مثبت بوده و ایران همواره مسیر رو به تعالی را پیموده است.
وی اضافه کرد: رجوع ما به انگیزههای ابتدایی دولت نهم مانند خدمت بدون توجه به حاشیهها بهترین نگرش برای کشوری است که در جاده پیشرفت گام بر می دارد.
صفار هرندی درباره دو شرط مهم در انتخابات اظهار داشت: افرادی که قرار است در انتخابات شرکت کنند باید به صراحت اعلام کنند که اگر نتیجه انتخابات به نفع آنها نباشد آن را بدون اعتراض میپذیرند.
احساس مردم درباره شفافیت انتخاب مثبت است
وی گفت: همچنین محیط انتخابات باید شفاف باشد که البته از دیدگاه ملت ایران تمام انتخابات چنین بوده است و مشارکت 85 درصدی در انتخابات ریاستجمهوری و 65درصدی مجلس نشان از این است که احساس مردم درباره شفافیت انتخاب مثبت است.
مشارکت مردم در انتخابات آینده نیز حداکثری است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مشارکت مردم در انتخابات آینده نیز حداکثری است، گفت: ارزیابی از نظرسنجیهای مختلف سراسری در فاصله چهار تا پنج ماه گذشته نشان از حرکت رو به رشد مردم و اقبال آنها به شرکت در انتخابات آینده است.
وی در ادامه با بیان اینکه احمدینژاد پدر گفتمان اصولگرایی نیست بلکه مولود آن است، گفت: این گفتمان شامل مبانی مانند عدالت، مبارزه با تبعیض و ثروتهای باد آورده است که احمدینژاد این گفتمان را در سال84 برجستهتر کرد.
صفار هرندی افزود: اما این گفتمان اختراع احمدینژاد نیست بنابراین اگر وی مشکلی داشته باشد گفتمان بر جای خود باقی میماند چرا که همانطور که شاهد هستیم احمدینژاد از برخی مواضع و عقاید سال 84 خود عقبنشینی و آیین دوستیابی و دشمنشناسی وی تغییر کرده است.
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