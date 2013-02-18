بهروز عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه پیکان تیمی سازمان یافته و منظم است، اظهارداشت: بر خلاف برخی اظهارنظرها این تیم مجموعهای از بازیکنان تاپ را در اختیار دارد که شاید ملیپوش نباشند اما این موضوع دلیلی بر پائین آوردن کیفیت کار آنها نیست چون برای ملیپوش شدن سلیقه مربیان تیم ملی مطرح است.
وی ادامه داد: در کل ملاک و معیار ارزیابی و خوب بودن بازیکنان، ملیپوش بودن آنها نیست چون تیم ملی فقط دوازده بازیکن دارد که بنا به سلیقه کادر فنی این تیم انتخاب میشوند در حالیکه در تیمی مانند پیکان بازیکنانی مانند امیر حسینی و مهدی بازارگرد حضور دارند که ملیپوش نیستند اما از بهترینها محسوب میشوند.
سرمربی تیم والیبال کاله با بیان اینکه پیکان دوازده بازیکن در قواره تیم ملی دارد، خاطرنشان کرد: قطعا بازی سختی برابر این تیم خواهیم داشت. به طور حتم دو تیم اطلاعاتی از یکدیگر دارند. این اطلاعات در جریان بازی قابل تغییر هستند اما ما مربیان محدود به توانایی بازیکنان هستیم و بر اساس آن میتوانیم به خصوص در جریان بازی دست به تغییر و جابهجایی بزنیم.
عطایی با اشاره به اینکه پیکان میزبان نخستین بازی در مرحله پلیآف خواهد بود، گفت: میزبانی تاثیرگذار است اما برای برد و باخت کافی نیست. بازیکنان ما تجربه زیادی از حضور در میادین مختلف دارند. در واقع بازی به عنوان میزبان یا مهمان تاثیری زیادی در نتیجه گیری کاله نخواهد داشت. ضمن اینکه اگر جو سالمی در سالن باشد، کیفیت بازی بیشتر از هر عامل دیگری تاثیر گذار است.
وی در پاسخ به این پرسش که "فکر میکنید رقابت دو تیم پیکان و کاله برای تعیین یکی از تیمهای فینالیست به دیدار سوم کشیده شود"؟، اظهارداشت: قابل پیشبینی نیست. به هر حال اینکه طی دو بازی تکلیف صعود مشخص شود برای هر دو تیم بهتر است اما بعید نیست کار به بازی سوم کشیده شود.
"کاله در بیشتر هفتههای پایانی مرحله برگشت تیم سوم و بعضا تیم دوم جدول ردهبندی بود اما در نهایت به خاطر باخت در هفته پایانی به عنوان تیم چهارم به مرحله پلیآف صعود کرد. چه شد که کار کاله در این مرحله با باخت و سقوط به پایان رسید"؟
سرمربی تیم والیبال کاله در پاسخ به این پرسش مهر گفت: اختیار عمل و اینکه چه جایگاهی را به دست بیاوریم کاملا دست خودمان بود. اگر متین را شکست میدادیم قطعا دوم میشدیم و دوباره در مرحله پلیآف با تیم متین ورامین روبرو میشدیم. اما فضای سالن ورامین به گونهای است که نمیتوان در آن راحت بازی کرد به همین دلیل وقتی دو گیم را واگذار کردیم، بیشتر به جوانانمان میدان دادیم و به بازیکنان اصلی فشار کمتری وارد کردیم.
عطایی در پایان گفت: ترجیح دادیم یک بازی معمولی داشته باشیم چون با توجه به فضای سالن ورامین برای مان بهتر بود که چهارم شویم و حریف پیکان در پلیآف شویم نه متین ورامین؛ در تهران شرایط به گونهای است که جریان بازی بیشتر از هر عاملی در نتیجه تاثیر گذار است. در کل تمام تلاشمان این است که مانند سال گذشته فینالیست شویم.
به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله پلیآف مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز چهارشنبه تیم کاله در تهران به مصاف پیکان میرود.
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