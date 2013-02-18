به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تبریز، سیدصادق رضایی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای حضور در مراسم اختتامیه شانزدهمین جشنواره بین المللی قصه‌گویی که مرحله پایانی آن در تبریز آغاز شده، امروز دوشنبه 30 بهمن به این شهر سفر کرده و فردا در مراسم اختتامیه این جشنواره شرکت خواهد کرد.

قرار است رضایی بعد از رسیدن به تبریز، نشستی خبری درباره این جشنواره با خبرنگاران داشته باشد. همچنین در برنامه‌های مورد نظر برای حضور رضایی در تبریز، مراسم رونمایی از 16 عنوان کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حوزه قصه و قصه‌گویی در نظر گرفته شده است. برخی از این کتاب‌ها چاپ اولی و برخی دیگر از عناوینی هستند که سال‌ها پیش چاپ شده‌اند.

در حال حاضر دومین روز از اجرای قصه‌ها توسط شرکت‌کنندگان قصه‌گو از ابتدای امروز آغاز شده و قصه‌گوها تا ظهر در دو دوره زمانی به رقابت می‌پردازند. برنامه بعدازظهر اجراهای قصه‌گویی هم در دو بخش زمانی با در نظر گرفتن یک استراحت میانی، اجرا خواهد شد.

مرحله پایانی شانزدهمین جشنواره بین المللی قصه‌گویی از دیروز یکشنبه 29 بهمن در تبریز آغاز شده است و این جشنواره فردا سه شنبه اول اسفند به طور رسمی به کار خود پایان خواهد داد.