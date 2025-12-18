رستگاری:بارش شدید برف و مه غلیظ محورهای روستایی استان یزد را مسدود کرد

محمد رستگاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های سنگین در محورهای جاده‌ای گفت: شدت بارش‌ها به‌ویژه در محورهای شهرستان‌های تفت و مهریز بسیار زیاد است.

وی افزود: محورهای روستایی ده‌بالا، فیض‌آباد، سانیج، نیر و سخوید به علت شدت بارندگی و مه غلیظ مسدود اعلام شده‌اند و در حال حاضر هیچ‌گونه ترددی در این مسیرها امکان‌پذیر نیست.

رستگاری همچنین تصریح کرد: به دلیل حجم بالای بارش و کاهش دید افقی، از مردم تقاضا می‌شود به هیچ وجه در ساعات شب در این محورهای ارتباطی سفر نکنند.

وی به وضعیت محور گردنه علی‌آباد و مسیر یزد – شیراز نیز اشاره کرد و گفت: در این محدوده‌ها برف سنگین در حال بارش است و احتمال نشست برف بر سطح جاده وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: تردد در این مسیرها تنها با زنجیر چرخ و تجهیزات کامل زمستانی امکان‌پذیر است.

مدیرکل حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بارش‌ها تا حوالی ظهر فردا ادامه خواهد داشت، افزود: از مردم درخواست می‌شود امشب از هرگونه سفر جاده‌ای، به‌ویژه در محورهای کوهستانی، خودداری کنند تا نیروهای راهداری بتوانند عملیات پاک‌سازی و ایمن‌سازی جاده‌ها را به‌صورت کامل انجام دهند.

رستگاری همچنین تصریح کرد: در صورت ضرورت انجام سفر، هم‌استانی‌ها حتماً پیش از حرکت با مرکز مدیریت راه‌های استان یزد به شماره ۱۴۱ تماس گرفته و زمان و مسیر سفر خود را اعلام کنند تا از بروز هرگونه حادثه جلوگیری شود.