نهادهای دولتی موظف به استفاده از خدمات «فریلنسرها» شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در رویداد محتوا که در دانشگاه تهران برگزار شد، از آغاز رسمی فعالیت فریلنسرها در چارچوب ضوابط دولتی خبر داد و گفت: با ابلاغ وزیر ارتباطات و راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام، اشخاص حقیقی می‌توانند به‌صورت رسمی در مناقصات و پروژه‌های دولتی مشارکت کنند؛ موضوعی که به کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمد فعالان این حوزه منجر خواهد شد.

پایان بلاتکلیفی حقوقی فعالیت فریلنسرها

الفت‌نسب در رویداد «بوم محتوا» که در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: ضوابط فعالیت فریلنسرها تصویب شده و این نوع فعالیت که پیش از این جایگاه مشخصی نداشت، اکنون به‌عنوان یک شغل رسمی پذیرفته شده است.

به گفته وی، این اقدام را می‌توان یکی از مهم‌ترین گام‌ها در به‌رسمیت شناختن مشاغل نوین دانست.

عبور از تعریف سنتی اشتغال

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با تأکید بر تغییر نگاه دولت به مفهوم شغل گفت: دولت پذیرفته است که اشتغال الزاماً به حضور فیزیکی و ساعات کاری مشخص محدود نمی‌شود و فریلنسرها می‌توانند بدون وابستگی مکانی، از هر نقطه‌ای از کشور فعالیت حرفه‌ای داشته باشند.

استفاده اجباری دستگاه‌های دولتی از ظرفیت فریلنسرها

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات جدید، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی ملزم به استفاده از خدمات فریلنسرها شده‌اند. همچنین مقرر شده است موضوع بیمه این افراد با سازوکار مشخصی تعیین تکلیف شود که این موضوع نقش مهمی در امنیت شغلی فریلنسرها دارد.

فرصت جدید برای فعالان خارج از پایتخت

الفت‌نسب با اشاره به آثار منطقه‌ای این طرح گفت: یکی از مهم‌ترین مزایای این تصمیم، کمک به تمرکززدایی است. افرادی که در شهرهای کوچک یا مناطق دور از پایتخت فعالیت می‌کنند، به‌ویژه در حوزه تولید محتوا، می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. کسب‌وکارهای آنلاین به‌شدت به خدمات فریلنسرها نیاز دارند و آینده این حوزه بسیار امیدوارکننده است.

سامانه ثبت‌نام فعال شد

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به زمان اجرای این طرح افزود: حدود دو تا سه هفته از ابلاغ این موضوع توسط وزیر ارتباطات می‌گذرد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان فناوری اطلاعات ثبت‌نام کنند. پس از ثبت‌نام، فعالیت افراد به‌صورت رسمی آغاز می‌شود؛ هرچند ممکن است تعریف و واگذاری پروژه‌های دولتی به‌تدریج انجام شود.

امکان حضور اشخاص حقیقی در پروژه‌های دولتی

الفت‌نسب با اشاره به اهمیت سامانه طراحی‌شده گفت: برای نخستین‌بار، اشخاص حقیقی می‌توانند مستقیماً در مناقصات و پروژه‌های دولتی شرکت کنند. این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌های اجرایی دولت، فرصت اشتغال و درآمد بیشتری برای فریلنسرها ایجاد می‌کند.

ارزیابی حرفه‌ای و رتبه‌بندی فریلنسرها

وی درباره نحوه فعالیت در سامانه توضیح داد: فریلنسرها پس از احراز هویت وارد فرآیند رتبه‌بندی می‌شوند و عواملی مانند مدارک تحصیلی، دوره‌های آموزشی و سوابق کاری در این رتبه‌بندی مؤثر است.

به گفته الفت‌نسب، با گذشت زمان و بر اساس کیفیت عملکرد، افراد با رتبه‌های بالاتر پروژه‌های بیشتری دریافت خواهند کرد و این سازوکار شامل تمامی تخصص‌ها از جمله طراحی سایت و سایر حوزه‌ها می‌شود.

رسمی شدن فریلنسرها و تسهیل درآمد ارزی

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی فریلنسری گفت: رسمی شدن این شغل حتی برای افرادی که در داخل کشور حضور دارند اما پروژه‌های خارجی انجام می‌دهند و درآمد ارزی دارند نیز مزیت محسوب می‌شود و می‌تواند به ساماندهی فعالیت حرفه‌ای آن‌ها کمک کند.