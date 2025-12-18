  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۷

بارش برف در خانه زنیان شیراز

شیراز- بارش برف در بخش خانه زنیان شهرستان شیراز این منطقه را سفیدپوش کرد.

کد خبر 6694339

