چند محور مواصلاتی استان اصفهان برفی، لغزنده و یک مسیر مسدود شد

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط نامناسب جوی در محورهای کوهستانی استان گفت: محور اصفهان به شهرکرد از محدوده تصفیه‌خانه بابا شیخعلی تا تونل رخ و همچنین محور شهرضا به سمیرم در محدوده گردنه خروسگلو با بارش برف همراه بوده و سطح جاده در این مسیرها لغزنده است.

وی افزود: رانندگان از ترددهای غیرضروری در این محورها به‌طور جدی خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی است؛ چراکه بدون زنجیر چرخ امکان عبور از این مسیرها وجود ندارد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین اعلام کرد: محور گلپایگان به الیگودرز از محدوده روستای هنده تا رضاآباد به دلیل کولاک شدید و پدیده بادروبه مسدود شده و تا اطلاع بعدی امکان تردد در این مسیر وجود ندارد.

مولوی در ادامه با اشاره به وضعیت گردنه ملأ احمد گفت: این گردنه نیز دارای بارش برف، لغزندگی سطح جاده و مه‌گرفتگی است و تردد خودروها با کندی و سختی انجام می‌شود؛ از این رو تأکید می‌شود رانندگان از سفرهای غیرضروری در این محور پرهیز کرده و در صورت ناچار بودن به تردد، حتماً زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی زمستانی به همراه داشته باشند.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع رسمی و سامانه‌های اطلاع‌رسانی پلیس و راهداری پیگیری کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.