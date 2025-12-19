همه محورهای اصفهان باز است؛ لغزندگی محورهای غرب و جنوب

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تردد در محورهای استان اصفهان اظهار کرد: از شب گذشته تاکنون بارش در همه محورهای استان اصفهان را داشتیم.

وی با بیان اینکه بیشترین بارش در محور نائین گردنه ملأ احمد، شهرضا به سمت سمیرم و گردنه خروس گلو داشتیم.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه گردنه ملأ احمد در حال حاضر دارای کولاک برف است، ابراز کرد: محور نجف آباد به سمت دامنه و به سمت بویین میاندشت و محور خوانسار - گلپایگان، آزادراه ذوب آهن به سمت شهرکرد تونل رخ و سفیددشت به شهرکرد

بارش برف را داریم و رانندگی تنها در صورت داشتن زنجیر چرخ انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه رانندگان باید وضعیت اده‌ها با توجه به بارش برق را جدی بگیرند، گفت: خودداری از سفرهای غیر ضروری جدی است و خودروهایی که به توصیه‌ها توجه نمی‌کنند معضل آفرین شده‌اند.

سرهنگ مولوی با بیان اینکه در حال حاضر اتوبان ذوب آهن به فولادشهر بازگشایی شده است، گفت: رانندگان و به ویژه رانندگان ناوگان سنگین از جمله اتوبوس‌ها و کامیون‌های کشنده باید بیش از پیش نسبت رعایت قوانین و نکات ایمنی توجه داشته باشند.

وی تاکید کرد: از شب گذشته تاکنون حدود ۱۵ تصادف رخ داده که اغلب خسارتی و خودروهای سنگین کشنده بوده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تاکید کرد: هیچ محور مسدودی در استان اصفهان وجود ندارد و امکان تردد در همه محورها هست.