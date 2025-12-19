برخورد دو موتورسیکلت یک کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری، با اعلام جزئیات حادثه برخورد دو موتورسیکلت در محور علیآباد کتول به خانببین، اظهار کرد: این حادثه شب گذشته در ابتدای روستای مهدیآباد رخ داده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش از اورژانس، پایگاه امدادی زرینگل هلال احمر با اعزام یک تیم دو نفره و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
وی اظهار کرد: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مصدوم شدند.
حاجیلری با بیان اینکه متوفی با سوختگی شدید بود، خاطرنشان کرد: پیکر متوفی در محل حادثه تحویل عوامل انتظامیشد.
