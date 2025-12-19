  1. استانها
برخورد دو موتورسیکلت یک کشته و دو مصدوم بر جای گذاشت

گرگان-معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان از فوت یک نفر و مصدومیت ۳ نفر دیگر در برخورد دو موتورسیکلت در محور علی‌آباد کتول به خان‌ببین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری، با اعلام جزئیات حادثه برخورد دو موتورسیکلت در محور علی‌آباد کتول به خان‌ببین، اظهار کرد: این حادثه شب گذشته در ابتدای روستای مهدی‌آباد رخ داده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش از اورژانس، پایگاه امدادی زرین‌گل هلال احمر با اعزام یک تیم دو نفره و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی اظهار کرد: در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مصدوم شدند.

حاجیلری با بیان اینکه متوفی با سوختگی شدید بود، خاطرنشان کرد: پیکر متوفی در محل حادثه تحویل عوامل انتظامی‌شد.

