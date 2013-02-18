نیروهای کارگر و مولد حمایت می شوند/ حل مشکلات کارگران اولویت کمیسیون کارگری

به گزارش خبرگزاری مهر، راشد عذیری در چهارمین جلسه کمیسیون کارگری شهرستان دهگلان بر شناسایی و رفع مشکلات واحدهای کارگری تاکید کرد و اظهار داشت: پشتوانه حقیقی برای استقلال کشور در گرو فعالیت های مسئولانه کارگران و تعامل مثبت و سازنده مدیران واحدهای تولیدی است.

وی افزود: کارگران و کارفرمایان نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت کشور را برعهده دارند که تعامل دو طرفه آنان مسیر دستیابی به اهداف را تسهیل می کند.

معاون فرماندار دهگلان اولویت برنامه های دولت را اشتغال زایی عنوان کرد و ادامه داد: کمیسیون کارگری با رویکرد حل معضلات محیط های کارگری به دنبال حفظ ثبات و تعادل در زمینه اشتغال است.

عذیری یادآور شد: بعضی مشکلات مانع از تحقق اهداف در بخش های تولیدی و صنعتی است که باید با تعامل منطقی و هماهنگی میان کارگر و کارفرما مشکلات این بخش را برطرف کرد.

وی بیان کرد: سرمایه، مدیریت و نیروی انسانی مهمترین مولفه های کار و تولید بوده و مجموعه مدیریت این شهرستان از نیروهای مولد برای رشد و توسعه کسب و کار حمایت کامل می کنند.

معاون فرماندار دهگلان گفت: همه ما در برابر صیانت از جامعه کارگری وظایفی داریم که باید به دنبال مطالبات این قشر از جامعه باشیم.

عذیری کارگران را اقشار بسیار شریف و زحمتکش جامعه دانست و اظهار داشت: حل مشکلات کارگران و جامعه کارگری از دغدغه های مسئولان است و ضروری است در راستای حل مشکلات این قشر تلاش مضاعف شود.

وی با اشاره به نقش مهم کارگران در چرخاندن چرخ های اقتصادی کشور، بر پرداخت به موقع مطالبات کارگری از سوی کارفرمایان تاکید کرد و افزود: با کارفرمایانی که نسبت به پرداخت به موقع مطالبات کارگران اقدام نکنند برخورد جدی می شود.

معاون فرماندار دهگلان ادامه داد: پرداخت به موقع مطالبات توسط کارفرمایان، تهیه شناسنامه کارگری، تهیه دستور کار با محورهای مشخص، پیگیری تقدیر از شرکت های کوشا و فعال در بحث کارگری و اعلام اسامی شرکت ها و کارفرمایان متخلف، دعوت از کارفرمایان نا آشنا به وظایف و توجیه آنان از وظایف کمیسیون کارگری است.

گفتنی است در ادامه این جلسه بر رفع مشکلات مربوط به وضعیت کارگران تمامی واحدهای شهرستان اعم از بیمه، پاداش، حق و حقوق معوق، تاکید بر تامین و مستقر شدن امکانات رفاهی و ایمنی کارگران در محیط کار و کارگاه ها به منظور بالا بردن ضریب امنیت جانی و رفاه و آسایش و تکریم و احترام به جایگاه کارگران، الزام پیمانکارانی به پرداخت حقوق کارگران که تاکنون پرداخت نشده و بازدید از تمام کارگاه ها از سوی اعضا‌ از جمله تصمیمات و تدابیری بود که برای رفع مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی در این نشست اتخاذ شد.

نقش دهیاران فراهم ساختن حضور گسترده مردم روستاها در انتخابات است

بخشدار مرکزی دیواندره گفت: نقش دهیاران در برگزاری قانونمند و فراهم ساختن حضور گسترده مردم در انتخابات در روستاها بسیار برجسته است.

عطاالله عبیدی در نشست مشورتی دهیاران که با محوریت انتخابات برگزار شد، اظهار داشت: دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها به عنوان اولین نهاد رسمی که با مردم روستا در ارتباط هستند، جایگاه ارزنده ای چه در بعد برگزاری انتخابات و چه در بعد ترغیب مردم برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود دارند.

وی افزود: دهیاران به عنوان نمایندگان دولت در روستاها، باید به مسائل، اخبار و اتفاقات منطقه اشرافیت کامل داشته و در راستای برگزاری باشکوه انتخابات، همکاری تنگاتنگی با ستاد انتخابات بخش و شهرستان داشته باشند.

بخشدار مرکزی دیواندره به برگزاری و نقش پررنگ حضور مردم در تمامی ادوار انتخابات اشاره کرد و ادامه داد: تجربه برگزاری انتخابات با حضور گسترده مردم نشان از نظام مردم سالاری دینی حاکم بر ایران اسلامی است و مردم همیشه با حضور خود مهر باطل بر تبلیغات واهی دشمنان زده اند.

عبیدی یادآور شد: همانطور که حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن و تجدید بیعت با رهبری و نظام، سندی محکم به وفاداری ملت با آرمان های انقلاب بود، امیدواریم با حضور حماسی این مردم در 24 خرداد ماه 92 در پای صندوق های رای بار دیگر شاهد ناکامی دشمنان باشیم.

وی با بیان اینکه دهیاران باید در شرایط حساس کنونی، هماهنگی و تعامل خوبی با دستگاه های اجرایی داشته باشند، بیان کرد: دهیاران با حضور به موقع در روستاها مسائل، مشکلات و هر گونه اخبار مربوط به انتخابات را در اسرع وقت به بخشداری منعکس کنند.