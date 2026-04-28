فرماندار دشتی: حمایت از کارگران و کارفرمایان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در نشست با مدیران زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این شهرستان، با تبریک دهه کرامت و هفته کار و کارگر اظهار کرد: بخش عمدهای از جامعه کارگری زیر پوشش این مجموعه قرار دارد که این موضوع نشاندهنده اهمیت و جایگاه این وزارتخانه در خدمترسانی به مردم و جامعه کارگری است.
مقاتلی با تاکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای این حوزه افزود: خروجی این همافزایی باید افزایش رضایت کارگران و مردم باشد که از تاکیدات دولت وفاق ملی است و ریاست محترم جمهور و همچنین استاندار بوشهر نیز همواره بر تحقق این موضوع تاکید ویژه دارد.
وی بیان کرد: تکریم مردم باید اصل و سرلوحه کار همه دستگاهها قرار گیرد و مدیران و مسئولان در تعامل با مردم و جامعه کارگری این موضوع را به طور جدی مدنظر داشته باشند.
فرماندار دشتی با اشاره به ضرورت حمایت همزمان از کارگران و کارفرمایان گفت: حمایت از جامعه کارگری و کارفرمایی باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرد تا زمینه پویایی و رونق اقتصادی فراهم شود.
مقاتلی افزود: لازم است از همه ظرفیتهای موجود برای حمایت از شرکتها و کارگاهها استفاده شود تا زمینه تثبیت اشتغال در شهرستان فراهم شود.
وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که در شرایط کنونی جامعه، کارفرمایان نیز نیازمند حمایت هستند و باید با تسهیل شرایط زمینه فعالیت بهتر واحدهای تولیدی و کارگاهها را فراهم کنیم.
بوشهر- فرماندار دشتی بر ضرورت همافزایی دستگاههای حوزه وزارت کار برای افزایش رضایت کارگران و مردم و حمایت همزمان از کارگران و کارفرمایان تاکید کرد.
