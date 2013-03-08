ارایه سبد کالایی به کارمندان و کارگران/ برنج، گوشت قرمز و مرغ در این سبد

علی‌اکبر پورکاوه در گفتگو با مهر از آغاز توزیع چهار نوع برنج میان کارمندان و کارگران خبرداد و گفت: بر اساس تمهیدات صورت گرفته برای تامین مایحتاج مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال به خصوص کارمندان و کارگران دولت که از درآمد نسبتا ثابتی برخوردار هستند، چهار نوع برنج وارداتی تایلندی، هندی، آرژانتینی و آپاچی از روز شنبه در شبکه توزیع منتخب و به ویژه تعاونی‌های توزیع خواهد شد.

مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: قیمت برنج هندی 3600 تومان، برنج آرژانتینی 2000 تومان، تایلندی 2050 تومان و آپاچی 1330 تومان خواهد بود، این در شرایطی است که توزیع برنج از طریق شبکه های رسمی و قابل کنترل و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار بر این است که کالاهای مورد نیاز کارمندان و کارگران از طریق تعاونی‌های کارکنان دولت (اسکاد)، اتحادیه سراسری تعاونی فرهنگیان و اتحادیه تعاونی کارگران صورت گیرد.

به گفته پورکاوه، برای هر کارگر یا کارمند، سبد کالایی شامل 4 کیلوگرم گوشت قرمز منجمد با نرخ 10500 تومان، 5 کیلوگرم مرغ با نرخ 4400 تومان در نظر گرفته شده است. بر این اساس، کارمندان و کارگران مشمول این طرح می‌توانند از طریق تعاونی‌های مرتبط با خود، این کالاها را دریافت کنند.