رزمايش طلايه داران بصيرت در خراسان شمالي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسينعلي يوسفعليزاده صبح دوشنبه در نشست خبري عنوان كرد: رزمايش بزرگ طلايه داران بصيرت سوم و چهارم اسفند ماه به صورت همزمان در تمامي شهرستان هاي خراسان شمالي برگزار مي شود.

وي با بيان اينكه در اين رزمايش بزرگ، 20 هزار نفر از نيروهاي بسيجي گردان هاي عاشوار، الزهرا و بيت المقدس شهرستان هاي مختلف استان حضور دارند، اظهار داشت: در مجموع 90 گردان بسيجي در اين رزمايش دو روزه مسائل دفاعي، امنيتي و رزمي را در سه حوزه جنگ سخت، نيمه سخت و تهاجم نرم اجرا مي كنند.

سردار يوسفعليزاده افزود: در روز نخست اين رزمايش 28 گردان عمل كننده عمليات تاكتيكي و رزمي را عليه دشمن فرضي اجرا مي كنند و در روز دوم نيز با پيوستن 62 گردان ديگر عملیات آزادسازی و مقابله با اغتشاش در مراکز شهرستان های استان برگزار خواهد شد.

به گفته وي اين رزمايش با هدف افزایش توان و آمادگی بسیجیان، نمايش توانمندي هاي دفاعي به دشمنان و تمرين واقعيات دفاعي در محيطي فرضي با حضور گردان‌های واکنش سریع به صورت مشترك در تمامي شهرستان هاي استان برگزار مي شود.

جانشین فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی نيز در اين نشست عنوان كرد: رزمايش 20 هزار نفري طلايه داران بصيرت همزمان با سالروز عملیات خیبر؛ سوم و چهارم اسفند ماه سال جاری برگزار مي شود و نيروهاي شركت كننده در آن در سه قالب حلقه های بصیرتی صالحین، گردان های امداد و نجات و دسته های ویژه رزمی بیت المقدس سازماندهی شده اند.

سرهنگ علی اکبر علی آبادی با بیان اینکه این رزمایش به استعداد 90 گردان در استان اجرا خواهد شد، اظهار داشت: در شهرستان بجنورد 23 گردان، اسفراین 15 گردان، شیروان 17 گردان و در شهرستان هاي مانه و سملقان، گرمه، جاجرم و فاروج نيز هر کدام 9 گردان این رزمایش را برگزار خواهند كرد.

دبير رزمايش طلايه داران بصيرت خراسان شمالي نيز در اين نشست گفت: در اين رزمايش گردان هاي واكنش سريع بيت المقدس نقش كليدي خواهند داشت و در مرحله نخست وظيفه مقابله سريع با دشمن و تاخير در پيشروي دشمنان را بر عهده دارند.

سرهنگ حسين ظريفي اظهار داشت: از تعداد 90 گردان عاشورا، الزهرا و بيت المقدس شركت كننده در اين رزمايش، 28 گردان ویژه با نام بیت المقدس هستند كه توامندي هاي خود را در زمينه مقابله با دشمن فرضي در اين رزمايش اجرا مي كنند.