ایران و روسیه ایده همگرایی در اوراسیا را به خوبی مطرح كردند

به گزارش خبرنگار مهر، نیكولای لویچوف نایب رئیس دومای دولتی روسیه و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه در همایش ایران و همكاری های منطقه ای در اوراسیا كه امروز دوشنبه در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: در همین روزها در خاك روسیه یك شهاب سنگ سقوط كرد كه بیش از دو هزار نفر مجروح شدند این یك نشانه خاص از طرف كهكشان و جهان هستی برای ماست و همه طرفداران قدرت نرم است كه باید ایده همگرایی بین المللی را بیشتر گسترش دهیم.



وی افزود: ایده همگرایی در سراسر دنیا وجود دارد، این ایده در آمریكا، آسیا و اقیانوسیه گسترش پیدا كرده است.



لویچوف خاطرنشان كرد: ما توانستیم ده ها و صدها اتحادیه درست كنیم و نمی توانیم بخش آسیایی را نادیده بگیریم. كشورهای آسیایی می توانند نقش مهمی در منطقه داشته باشند و ما برای اینكه بتوانیم این نقش مهم را ایفا كنیم باید كشورهای بعد از فروپاشی را تقویت كنیم.



وی خاطرنشان كرد: ایران و روسیه ایده همگرایی را به خوبی مطرح كرده اند، ایده اوراسیا خیلی وقت است كه مطرح شده و ایده تئوری اوراسیا از همان ابتدا در حوزه علوم فرهنگی بوده و مهم این است كه هر همگرایی اگر بخواهد موفق باشد باید پایه و اساس درستی داشته باشد.



نایب رئیس دومای دولتی روسیه خاطرنشان كرد: در فضای اوراسیا اتحاد می تواند براساس همیاری و همكاری صورت بگیرد. آقای پوتین تا به حال بر همگرایی در اوراسیا تاكید داشته و باید یك بار دیگر روی این قضیه فكر كنیم كه ایده اوراسیا را یك بار دیگر بازنگری كنیم و نباید با اوراسیا مقابله كنیم.



وی خاطرنشان كرد: ما در اوراسیا ایده جهان چند قطبی را پیگیری می كنیم. عده زیادی بر جهان دو قطبی تاكید دارند اما ما بر ایده جهان چندقطبی پافشاری می كنیم و باید بگویم اوراسیا به عنوان یك ایده جهانی روی تخته شطرنج مبارزه می كند و زمانی كه احزاب منطقه ای ارزش های دینی خاص را به نقاط دیگر منتقل می كنند باید به دنبال یك ایده متحد كننده باشیم كه هم در اوراسیای مركزی و هم خاورمیانه موثر باشد.



لویچوف تاكید كرد: ما باید همگرایی خود را در وجود انسان مستقر كنیم چرا كه انسان در مركز قرار دارد، در كنفرانس امروز می توانیم به مسایل اجتماعی و همگرایی بپردازیم.