جزئیات افزایش 31 درصدی قیمت بلیت قطار در آستانه عید

ناصر بختیاری در گفتگو با مهر با اشار به افزایش ظرفیت ناوگان در نوروز امسال، گفت: برای نوروز امسال ورودی ناوگان جدید به رجا را داریم که افزایش جابه جایی مسافران را به دنبال دارد.

مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری رجا در خصوص افزایش قیمت بلیت قطارهای این شرکت در نوروز، اظهار داشت: در سال جاری همه شرکتهای مسافری افزایش قابل توجهی در قیمتها داشتند و بنا به درخواست رجا، این افزایش قیمت برای قطارهای مسافری این شرکت هم به راه آهن پیشنهاد شد.

وی افزود: درخواست شرکت رجء افزایش 42 درصدی قیمت بلیت بود که البته این نرخ هم نمی تواند همه هزینه های شرکت را پوشش دهد و برای پوشش تمامی هزینه ها باید افزایش 49 درصدی را داشته باشیم اما پیشنهاد ما همان 42 درصد به راه آهن بود.

بختیاری با بیان اینکه شرکت راه آهن در نهایت با افزایش 31 درصدی قیمت موافقت کرد، گفت: مطرح کردیم که در مراحل بعدی هزینه های شرکت از طریق یارانه دولتی تامین شود تا نسبت هزینه و خدمات شرکت با یکدیگر متناسب باشند.

وی در خصوص حذف قطارهای این شرکت از سوی راه آهن در برخی از مسیرها، بیان کرد: 16 قطار و در مجموع 25 رام قطار رجا از سوی شرکت راه آهن از برخی از مسیرها حذف شدند که در حال حاضر این قطارها دوباره به خطوط ریلی بازگشتند اما نسبت به گذشته جابجایی ها از سوی شرکت راه آهن انجام گرفت که به دنبال تعامل با راه آهن برای بازگرداندن آن هستیم.

مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری رجا در خصوص جابه جایی در زمان حرکت قطارها، اظهار داشت: ساعت‌های حرکت مطلوب برای قطارهای این شرکت از سوی راه آهن تغییر کرده‌اند و زمان‌های در نظر گرفته شده برای ما رضایت بخش نیست که امیدواریم زمان حرکت قطارها دوباره به جایگاه قبلی بازگردد.

این در حالی است که علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی اخیرا به خبرنگاران گفته بود که قیمت بلیت قطار و هواپیما در نوروز افزایش نخواهد یافت.