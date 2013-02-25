پیش فروش حضوری بلیت قطار آغاز شد/ فروش اینترنتی بیش از 110 هزار بلیت

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز پيش فروش بليت قطارهاي رجا براي ايام نوروز آغاز شده است و متقاضیان می توانند با مراجعه به 1200 نمایندگی فروش این شرکت در سراسر كشور بلیت مورد نظر خود را خریداری کنند.

براین اساس روز گذشته پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای رجا و 7 شرکت راه آهن شرقي بنياد ، رعد تبريز، ريل ترابر سبا، وانياريل، نورالرضا، ريل سير کوثر و هستيا از طريق سامانه جامع برنامه ريزي و نظارت بر فروش بليت قطارهاي مسافري انجام گرفت.

پیش فروش بلیت قطار از شنبه این هفته آغاز شده است و در اولین نوبت، پیش فروش بلیت های شرکت جوپار برای عید نوروز انجام گرفت و در ساعات اولیه روز به فروش رسید ضمن آنکه تمامی این بلیت‌ها برای تاریخ 24 اسفند تا 16 فروردین به فروش می رسد.

همچنین براساس اعلام شرکت رجاء در پایان روز اول فروش بلیت این شرکت، بیش از 110 هزار بلیت از طریق سامانه اینترنتی از سوی متقاضیان خریداری شد.

روابط عمومی رجاء اعلام کرد که تعداد کل کاربران اینترنتی ثبت شده در سایت رجاء 650 هزار کاربر است که با آغاز فروش بلیت های اینترنتی این شرکت تعداد 367 هزار کاربر موفق به ورود به صفحات سایت شده و از آن بازدید کردند.

دربازه زمانی فروش اینترنتی شرکت رجاء تعداد 22 هزار کاربر همزمان وارد سایت فروش شده اند که با احتساب میزان کل فروش در روز گذشته حدود 250 بلیت در هر ثانیه فروخته شده که رکورد قابل توجهی می باشد.

خوشبختانه در فروش اینترنتی نوروزی سال جاری شرکت رجا گزارشی مبنی بر قطعی با اختلال در سیستم وجود نداشته و با وجود مشکلات ضریب اینترنت در کشور و تعداد بالای متقاضیانی که وارد سایت شده اند بیش از 110 بلیت فروخته شده است.

سایت فروش بلیت قطار رجا طوری طراحی شده تا هنگام خرید بلیت تعداد بیشتری کاربر امکان ورود همزمان به سایت را در یک مدت زمان مشخص داشته باشند بنابراین با گذشت زمان حداکثر 20 دقیقه برای هر کاربر جهت خرید و یا جستجوی زیاد و بی مورد، مشترک به طور خودکار از سیستم خارج و کاربر جدید در نوبت، به سیستم وصل می شود تا امکان دسترسی برای همگان به این صورت برای خرید بلیت قطار فراهم شود.

رجا در ادامه اعلام کرد: با توجه به حجم بالای تقاضای خرید بلیت قطارها و عدم برابری عرضه و تقاضا باعث می شود تا تعداد بلیت هایی که پاسخگوی نیازهای متقاضیان بی شمار سفر با قطار باشد بسیار کمتر بوده و بالطبع برخی نارضایتی های هموطنان عزیز را به دنبال داشته باشد که امیدواریم با عنایت ویژه مسئولان و دولت و همچنین توسعه ناوگان ریلی کشور شاهد خدمات دهی مطلوب و در شان ملت نجیب کشورمان باشیم.

بر همین اساس این شرکت که فروش بلیت های نوروزی خود را از روز گذشته 6 اسفند با فروش اینترنی آغاز کرده برای خدمات رسانی شایسته به متقاضیان خرید اینترنتی بالغ بر 22 درصد از ظرفیت کل صندلی های ایجاد شده برای نوروز 92 را به سهمیه اینترنتی اختصاص داد که در حدود 290 هزار صندلی می شد.