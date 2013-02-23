سایت پیش فروش نوروزی بلیت قطار از کار افتاد

کاربران خبرگزاری مهر خبر دادند: از صبح امروز و همزمان با آغاز پیش فروش بلیت های نوروزی قطار، سایت اینترنتی شرکت جوپار به آدرس www.jooparticket.ir در دسترس نیست و متقاضیان امکان خرید بلیت را ندارند.

پیش از این، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که پیش فروش بلیت نوروزی قطار شرکت جوپار از امروز 5 اسفند ماه و از سایت این شرکت آغاز می شود اما از صبح امروز و به دنبال افزایش مراجعه، سایت با مشکل مواجه شده است.

پيش فروش بليت قطارهاي نوروزي 7 شرکت راه آهن شرقي بنياد ، رعد تبريز، ريل ترابر سبا، وانياريل، نورالرضا، ريل سير کوثر و هستيا از طريق سامانه جامع برنامه ريزي و نظارت بر فروش بليت قطارهاي مسافري از روز يکشنبه 6 اسفندماه سال 91 انجام می شود.

طبق زمان بندي انجام شده پيش فروش بليت قطارهاي رجا براي ايام نوروز از ساعت 7 صبح روز دوشنبه 7 اسفندماه سالجاري از طريق كليه دفاتر فروش بليت قطار در سراسر كشور آغاز مي‌شود.

آغاز پيش فروش اينترنتي بليت قطارهاي نوروزي رجا نيز از روز يکشنبه 6 اسفند ساعت 10 صبح از طريق سايت www.raja.ir خواهد بود.