پیش فروش نوروزی بلیت قطار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش فروش نوروزی بلیت قطار از صبح امروز از سایت شرکت جوپار به آدرس www.jooparticket.ir آغاز شده است.

براین اساس پيش فروش بليت قطارهاي نوروزي 7 شرکت راه آهن شرقي بنياد ، رعد تبريز، ريل ترابر سبا، وانياريل، نورالرضا، ريل سير کوثر و هستيا از طريق سامانه جامع برنامه ريزي و نظارت بر فروش بليت قطارهاي مسافري از روز يکشنبه 6 اسفندماه سال 91 انجام می شود.

طبق زمان بندي انجام شده پيش فروش بليت قطارهاي رجا براي ايام نوروز از ساعت 7 صبح روز دوشنبه 7 اسفندماه سالجاري از طريق كليه دفاتر فروش بليت قطار در سراسر كشور آغاز مي‌شود.

آغاز پيش فروش اينترنتي بليت قطارهاي نوروزي رجا نيز از روز يکشنبه 6 اسفند ساعت 10 صبح از طريق سايت www.raja.ir خواهد بود.