بازگشایی بزرگترین موزه دوران اسلامی در هفته میراث فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، از بدو ايجاد موزه ايران باستان، به کوشش آندره گدار، طبقه چهارم اين موزه به بخش اسلامي اختصاص يافت. اين بخش با حدود دو هزار و 400 شي فعاليت خود را در زمينه هاي مختلف به ويژه پژوهش در زمينه هنر اسلامي آغاز کرد و زمينه نمايش آثار ارزشمند اسلامي در طبقه دوم سالن موزه ايران باستان فراهم شد. در اين هنگام تالار غربي ضلع جنوبي آن تحت عنوان "تالار گنجينه " به نمايش آثار زرين وسيمين موجود در موزه اختصاص يافت و در تالار شرقي آن تحت عنوان "تالار اردبيل، اشياي چيني آستانه شيخ صفي به نمايش درآمد.

در اوايل انقلاب اسلامي از اين تالار به عنوان تالار قرآن نيز استفاده می شد. با افزايش اشيا وگسترش فعاليت هاي اين بخش، نياز به افزايش فضا الزامي شد. از اين رومسولين وقت تصميم گرفتند ساختمان مجاور موزه ايران باستان، به عنوان " موزه دوران اسلامي" مورد بهره برداري قرارگيرد.

موزه دوران اسلامی از چند جنبه مهم است؛ یكی این‌كه 14 قرن تمدن اسلامی را معرفی می‌كند و با توجه به چنین رسالتی یك موزه تخصصی به حساب می‌آید و تنها موزه‌ای است كه تمام وجوه تمدن اسلامی و دوره اسلامی را معرفی می‌كند.

اهمیت دیگرش این است كه بزرگ‌ترین موزه اسلامی در كشور به حساب می‌آید و چون به نوعی زیرمجموعه موزه ملی است الگویی برای موزه‌های دیگر به حساب می‌آید.

اين ساختمان در ابتدا محلي براي برگزاري نمايشگاه هاي هنري و مردم شناسي و سمينارها بود اما با آغاز فعاليت هاي عمراني و نوسازي اين مکان ( در سال 1368 ) ساختمان آن براي موزه آماده سازي شد و بالاخره " موزه دوران اسلامي" در دوم آبان 1375 رسما با حضور رياست جمهوري وقت افتتاح شد.

اما مدتی بعد در سال 85 تعطیل شد چرا که ساختمان موزه سال ها پیش برای استفاده های غیر موزه ای ساخته شده بود و اختلال هایی در سیستم های موزه دیده می شد. سیستم برق نیز چندان مطمئن نبود و احتمال اتصال و آتش سوزی وجود داشت. نورپردازی نیز به گونه ای بود که نه تنها رضایت بازدیدکنندگان را فراهم نمی کرد بلکه در دراز مدت آسیب هایی را به آثار تاریخی می زد به همین دلیل این موزه تا زمان بهسازی و نوسازی کامل تعطیل شد.

با اینکه مدیران وقت سازمان عنوان می کردند که بهسازی به زودی انجام می شود ولی از همان سال 85 پس از تعطیلی دیگر افتتاح نشد و هر بار مدیران وعده دیگری می دادند. تا اینکه اکنون مدیر کل موزه های کشور به خبرنگار مهر خبر داد این بار بخشی از اعتبارات لازم برای بهسازی موزه اختصاص داده شده و قرار است بقیه آن نیز در روزهای آینده به این پروژه داده شود به همین دلیل می توان گفت پس از اختصاص کل بودجه، این موزه در هفته میراث فرهنگی یعنی هفته آخر اردیبهشت ماه 92 افتتاح می شود.

یحیی رحمتی با بیان اینکه بازگشایی موزه دوران اسلامی یکی از اولویت های سازمان میراث فرهنگی است گفت: به تازگی بهروز ندایی به عنوان مدیر پروژه بهسازی و نوسازی این موزه انتخاب شده است تا روند بهسازی تسریع پیدا کند.

پیش از این نیز حمید بقایی، رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی گفته بود این موزه در هفته میراث فرهنگی سال 90 افتتاح می شود به نظر می رسد پس از 6 سال از تعطیلی، این بار طلسم بازگشایی موزه دوران اسلامی با تخصیص اعتبار مورد نیاز شکسته شود اگر این بار نیز وعده مدیرکل امور موزه ها مانند وعده بقایی، توخالی نباشد.