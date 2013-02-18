"پایتخت 2" باقلوایی شیرین برای هموطنان است/ آغاز کار با "یا علی" بود

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز دوشنبه 30 بهمن ماه تنی چند از نمایندگان مجلس به همراه رمضان موسوی‌مقدم قائم مقام سازمان صدا و سیما و مدیران شبکه یک از پشت صحنه سریال "پایتخت 2" بازدید کردند.

مهدی فرجی مدیر شبکه یک در این مراسم قصه سریال را این گونه تعریف کرد: در این سریال اهالی قصه از علی‌آباد کتول با گنبد و گلدسته‌ای که نذری یک بانوی سالمند است عازم مسجدی در قشم می‌شوند.

سیروس مقدم کارگردان پایتخت در ادامه اظهار کرد: وقتی پایتخت یک را در خدمت دوستان آغاز کردیم تصور نمی کردیم به این شدت و با این حجم گسترده اقبال مخاطبان تلویزیون در اقصی نقاط ایران و حتی خارج از کشور روبرو شویم. ما بازتاب‌هایی از طریق شبکه جام جم، نمایش سریال در کشورهای خارجی داشتیم و حتی برخی از خانواده‌ها سی دی مجموعه را به عنوان سوغات به خارج از کشور می‌فرستادند و هموطنان با آنها دلتنگی وطن را جبران می‌کردند.

وی افزود: هر کار نمایشی نقص‌هایی دارد و هر دیکته‌ای که می‌نویسیم دارای غلط‌هایی است. ما تلاش کردیم "پایتخت 2" را با عیب‌های کمتری بسازیم. ما احساس می‌کنیم حرف‌های اجتماعی و بحث‌های اخلاقی که از دل خانواده ارائه می شود همچنان تاثیر دارد و این طور نیست که مردم نسبت به آنها اشباع شده باشند.

کارگردان پرکار تلویزیون با اشاره به همکاری مجدد با محسن تنابنده در این سریال اظهار کرد: ما به اتفاق سفرهایی به استان مازندران داشتیم تا سوژه های مختلف پایتخت 2 را به دست بیاوریم. صنعت هنر استان مازندران گنبد و گلدسته‌سازی است که نطفه قصه پایخت 2 از همین جا آغاز شد. بنابراین این طور نبود که فرجی سریالی برای عید از ما بخواهد و ما هول هولکی آن را بسازیم بلکه واقعا دو سال روی آن کار کرده‌ایم.

مقدم یادآور شد: قرار بود قصه از استان مازندران شروع شود و به کربلا برسد یا به یکی دیگر از کشورهای خارج از کشور نظیر گرجستان یا تاجیکستان سفر کنیم اما این اتفاق رخ نداد بنابراین سرانجام خلیج فارس و جزیره قشم را به عنوان یکی از مناطق محروم که اتفاقا از زیباترین مناطق کشور نیز هست انتخاب کردیم.

وی ادامه داد: داستان ما از شمال آغاز می شود و به جنوب می رسد. ما در 50 روزی که مهمان مردم شمال بودیم از مهمان‌نوازی آنها و خونگرمی‌شان بهره‌مند شدیم و همه چیز با آرامش جلو رفت. خانواده قصه ما نیز با مشکلات و معضلات و سختی‌هایی روبرو می‌شوند که حرف‌هایی به بهانه آن در سریال طرح شده و نتیجه کار را عمیق‌تر و تاثیرگذارتر از پایتخت یک می‌کند. هدف ما این بوده که مطرح کنیم اگر سختی و بحرانی در خانواده است چطور می‌توان با همفکری بر مشکلات غلبه کرد.

مقدم از بروز حادثه‌ای برای بابا پنجعلی در قسمت پنجم سریال خبر داد و یادآور شد: در این قسمت تلاش اعضای خانواده برای اینکه پدر را نجات دهند به نمایش گذاشته می‌شود همین طور موضوعاتی چون احترام به یکدیگر و مشارکت در عین استقلال به نحوی در دل قصه اتفاق می‌افتند که تاثیراتی فراتر از یک سخنرانی در خود دارند. هدف سازندگان پایتخت 2 نیز همین است.

این کارگردان درباره دو هدف سریال پایتخت 2 تصریح کرد: می‌خواهیم از صمیم قلب عیدی خوبی به هموطنان مازندرانی که نسبت به آنها احساس دین داریم و مردم سراسر ایران و ایرانیان خارج از کشور بدهیم و پایتخت 2 به منزله یک باقلوای شیرین است. همچنین درصددیم از طریق خانواده مازندرانی قصه حرف‌های اساسی، درست، جدی و تاثیرگذار در زمینه اجتماعی و بحث شوراها مطرح کنیم. از روز اول که تصویربرداری با یک یا علی آغاز شد با خودمان گفتیم تصور کنیم این وصیت‌نامه ماست و آخرین کار ما به حساب می‌آید بنابراین سعی کنیم یادگاری با شرافتی از خود به جا بگذاریم. در این کار از بازیگران با استعداد مازندرانی استفاده کردیم که در 6 قسمت اول شاهد حضور آنها هستیم همین طور تلاش کردیم در بخش لهجه دچار اشتباه نشویم و روحیات مثبت مازندرانی‌ها را جذب کرده و به مخاطب منتقل کنیم.

مقدم با بیان اینکه هر آنچه سریال پایتخت یک به سمت هزل و هجو و شوخی پیش‌رفته در سری دو با طنز اجتماعی روبرو خواهیم بود، اذعان کرد: در این سریال از طریق گفتن یک قصه اجتماعی مسایل روز را به شیرینی لبخندی همراه با شنیدن حقایق بیان می‌کنیم. مسئولیت آنچه در فیلمنامه آمده است نیز با تنابنده است.