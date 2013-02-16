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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

انتقاد هاشمی رفسنجانی از حادثه قم؛

باید با ریشه بداخلاقی‌ها برخورد شود/ حادثه قم اوج بداخلاقی بود

باید با ریشه بداخلاقی‌ها برخورد شود/ حادثه قم اوج بداخلاقی بود

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با محکوم کردن حادثه 22 بهمن شهر قم به عنوان اوج بداخلاقی ها در کشور تاکید کرد که باید با ریشه بداخلاقی ها برخورد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله اکبر هاشمي رفسنجاني در نطق آغازین جلسه امروز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام از حضور حماسي مردم سراسر كشور در راهپيمايي يوم‌الله 22 بهمن تشكر و قدرداني و اظهار کرد: اين حضور، حاكي از درك قابل توجه و بالاي مردم از شرايط خاص كشور از گذشته تاكنون است و بايد همه مسئولان خود را وامدار شور و وفاداري مردم دانسته و براي رفع مشكلات و جلب رضايت آنان بيشتر تلاش كنند.

وی در ادامه ضمن ابراز تأسف از وقوع برخي بداخلاقي‌هاي سياسي در كشور به‌ويژه در شهر مقدس قم افزود: وقايع اين شهر در روز 22 بهمن، اوج بداخلاقي‌هاي سياسي در كشور بود.

وی تصریح کرد: قم، شهر مرجعيت و خيزش انقلاب اسلامي است و اتفاقات رخ داده در اين شهر آن هم در روز 22 بهمن، روز جشن ملي مردم ايران به‌هيچ‌وجه در شأن نظام جمهوري اسلامي نبود و كام دلسوزان نظام و مردم را تلخ كرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  تأكيد كرد: ابعاد اين حادثه و حوادث مشابهي كه از گذشته تاكنون در نقاط ديگر كشور شاهد آن بوده‌ايم، حاكي از وجود و تقويت جرياني ناسالم از افراطي‌گري در كشور است كه اگر در گذشته به طور جدّي مورد بررسي قرار مي‌گرفت و با علل و ريشه‌هاي آن برخورد مي‌شد، ديگر شاهد تكرار اين‌گونه بداخلاقي‌هاي كور سياسي در كشور نبوديم.

هاشمی رفسنجانی در خاتمه ابراز اميدواري كرد: وقايع تلخ شهر قم نيز نبايد عادي تلقي شود و انتظار مي‌رود به طور كامل مورد بررسي قرار گيرد تا مسببين آن شناسايي و با آنان برخورد شود.

پس از سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،  بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي نظام در بخش سلامت با حضور اكثريت اعضا آغاز شد.

در اين جلسه كه سرپرست وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رؤساي كميسيون‌هاي اجتماعي، بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، قائم مقام سازمان نظام پزشكي و رئيس فرهنگستان علوم پزشكي نيز حضور داشتند، پس از قرائت گزارش كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي مجمع و ارائه مصوبات پيشنهادي، اعضا و مدعوين به بحث و بررسي اين سياست‌ها پرداختند و كليات اين سياست‌ها به تصويب نهايي اعضا رسيد.

پس از تصويب كليات و عبور از اين مرحله، اعضا به صورت جزئي وارد بررسي بندهاي اين سياست‌ها شدند. بر اين اساس مقرر شد: ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و توانبخشي سلامت مبتني بر اصول و ارزش‌هاي انساني و اسلامي و نهادينه‌سازي آن براساس مؤلفه‌هايي كه در جلسات آينده به تصويب خواهد رسيد، انجام پذيرد.

ادامه بررسي سياست‌هاي كلي سلامت در جلسات آينده مجمع پيگيري خواهد شد.

کد مطلب 1816390

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