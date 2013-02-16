به گزارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله اکبر هاشمي رفسنجاني در نطق آغازین جلسه امروز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام از حضور حماسي مردم سراسر كشور در راهپيمايي يوم‌الله 22 بهمن تشكر و قدرداني و اظهار کرد: اين حضور، حاكي از درك قابل توجه و بالاي مردم از شرايط خاص كشور از گذشته تاكنون است و بايد همه مسئولان خود را وامدار شور و وفاداري مردم دانسته و براي رفع مشكلات و جلب رضايت آنان بيشتر تلاش كنند.

وی در ادامه ضمن ابراز تأسف از وقوع برخي بداخلاقي‌هاي سياسي در كشور به‌ويژه در شهر مقدس قم افزود: وقايع اين شهر در روز 22 بهمن، اوج بداخلاقي‌هاي سياسي در كشور بود.

وی تصریح کرد: قم، شهر مرجعيت و خيزش انقلاب اسلامي است و اتفاقات رخ داده در اين شهر آن هم در روز 22 بهمن، روز جشن ملي مردم ايران به‌هيچ‌وجه در شأن نظام جمهوري اسلامي نبود و كام دلسوزان نظام و مردم را تلخ كرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تأكيد كرد: ابعاد اين حادثه و حوادث مشابهي كه از گذشته تاكنون در نقاط ديگر كشور شاهد آن بوده‌ايم، حاكي از وجود و تقويت جرياني ناسالم از افراطي‌گري در كشور است كه اگر در گذشته به طور جدّي مورد بررسي قرار مي‌گرفت و با علل و ريشه‌هاي آن برخورد مي‌شد، ديگر شاهد تكرار اين‌گونه بداخلاقي‌هاي كور سياسي در كشور نبوديم.

هاشمی رفسنجانی در خاتمه ابراز اميدواري كرد: وقايع تلخ شهر قم نيز نبايد عادي تلقي شود و انتظار مي‌رود به طور كامل مورد بررسي قرار گيرد تا مسببين آن شناسايي و با آنان برخورد شود.

پس از سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي نظام در بخش سلامت با حضور اكثريت اعضا آغاز شد.

در اين جلسه كه سرپرست وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، رؤساي كميسيون‌هاي اجتماعي، بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، قائم مقام سازمان نظام پزشكي و رئيس فرهنگستان علوم پزشكي نيز حضور داشتند، پس از قرائت گزارش كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي مجمع و ارائه مصوبات پيشنهادي، اعضا و مدعوين به بحث و بررسي اين سياست‌ها پرداختند و كليات اين سياست‌ها به تصويب نهايي اعضا رسيد.

پس از تصويب كليات و عبور از اين مرحله، اعضا به صورت جزئي وارد بررسي بندهاي اين سياست‌ها شدند. بر اين اساس مقرر شد: ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و توانبخشي سلامت مبتني بر اصول و ارزش‌هاي انساني و اسلامي و نهادينه‌سازي آن براساس مؤلفه‌هايي كه در جلسات آينده به تصويب خواهد رسيد، انجام پذيرد.

ادامه بررسي سياست‌هاي كلي سلامت در جلسات آينده مجمع پيگيري خواهد شد.