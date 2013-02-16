منطق رهبری منطق وحی است/ بر منافع استراتژیک دشمن مسلط هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی عصر شنبه در مراسم بزرگداشت شهید حسن شاطری در محل امامزاده یحیی (ع) سمنان از این شهید به عنوان سرباز مجاهد جبهه های نبرد حق علیه باطل، حامی مستضعفان و پناهگاه محرومان یاد کرد و از حضور گسترده مردم سمنان در مراسم تشییع پیکر این شهید بزرگ قدردانی کرد.

وی تصریح کرد: مراسم تشییع این شهید همانند رودی جاری در تاریخ این مرز و بوم به ثبت رسید.

انقلاب اسلامی چرخه نزول قدرت‌های بزرگ را شتاب داد

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی چرخه نزول قدرت‌های بزرگ کفر را شتاب داده است، گفت: انقلاب اسلامی این قدرت‌‌ها را از نقطه اوج به سمت غروب قدرت پیش می‌برد.

وی با بیان اینکه به زیرساخت‌هایی از قدرت رسیده‌ایم که مانع حضور مستقیم و نظامی دشمنان می‌شویم، اظهار کرد: ما وقتی به تاریخ انقلاب اسلامی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که دشمن هر اقدامی که علیه ما انجام داده ناکام مانده است و این ناشی از قدرت بازدارندگی، اقتدار و امنیت است.

بر منافع استراتژیک دشمن مسلط هستیم

سردار سلامی همچنین ضمن تاکید بر اینکه ما امروز بر منافع استراتژیک دشمن مسلط هستیم گفت: در مولفه‌های استراتژی در هر نقطه که دلمان می‌خواهد عمل می‌کنیم، چون این سازه‌های قدرت ماست که نیرومند شده‌ایم.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران با اشاره به اینکه دوران مظلومیت دفاع مقدس را پشت سر گذاشته‌ایم، اظهار داشت: امروز ملت ما از یک اقتدار عظیم هم در عمق و هم در ظاهر قضیه برخوردار است.

سردار سلامی ضمن بیان اینکه ما امروز نه کسری موشکی داریم و نه فقدان نیروی انسانی خاطرنشان کرد: رادارهای ما به بهترین شکل عمل می‌کنند و این قدرت ها ناشی از دو عامل است که یکی عمود خیمه انقلاب اسلامی است و دیگری قدرت ظرفیت است که در اتحاد، همدلی‌ و یکدلی معنا می‌شود و آن را در 22 بهمن دیدیم.

وی تصریح کرد:22 بهمن مانند تیر خلاصی است که بر دشمن می‌زنیم و یک سال بیمه می‌شویم.

شهادت رمز و راز پیروزی ملت مسلمان ایران بر قدرت های مستکبر

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدا به استقلال سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دفاعی و فرهنگی رسیده ایم، اظهار داشت: در تاریخ 34 ساله و پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی، شهادت رمز و راز پیروزی ملت مسلمان ایران بر قدرت های مستکبر بوده است.

سردار سلامی با یادآوری اینکه در نبرد هشت ساله، همه نهادهای بین المللی توسط همه کشورها و عملیات روانی آنها در مقابل یک ملت در انزوا و تحریم و محاصره اقتصادی، تلاش کردند تا مقاومت مردم ایران را بشکنند گفت: اما ملت ایران به واسطه استقامت برگرفته از ایمان و با تبعیت از امام و رهبری توانست معادلات دشمنان را خنثی و روح مقاومت و ایستادگی را درکالبد جامعه جاری کند.

گفت و گو با منطق وحی، بردل ها نفوذ می کند

وی گفت: اگر در تهاجم فرهنگی، ملت ایران توانست به تشخیص درست برسد و با ایستادگی بربیعت با امام خود اجازه نداد القائات و شبهات دشمنان بر او تاثیر کند و سرانجام انقلاب اسلامی توانست دوباره غلبه خود را بر دشمن در جبهه فرهنگی به ثبت برساند به دلیل وجود قهرمانان ملی یعنی همین شهیدان و هدایت های الهی امام انقلاب بود.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه رهبری نظام فرموده اند که اعتقادات ما اجازه نمی دهد که به دنبال سلاح هسته ای برویم که انهدام نسل را به دنبال دارد افزود: این سخن رهبری یعنی گفت و گو از منطق وحی که بردل ها نفوذ می کند و شهید شاطری ها شاگردان و پیروان این مکتب و رهبر بوده و مروجان اندیشه او هستند.

در تحریم اقتصادی از مرز اراده دشمن عبور کرده ایم

سلامی با بیان اینکه در تحریم اقتصادی از مرز اراده دشمن عبور کرده ایم گفت: از این پس هم پیروزمندانه این مسیر را پشت سر خواهیم گذاشت، ما می دانیم که دشمنانمان ناتوان شده اند و دیگر قدرت ارعاب و ترساندن ملت ها را ندارند.

وی تاکید کرد: اجازه نمی دهیم دشمنان به مرزهای امنیت ملی ما نزدیک شوند و بادشمن خطا کار درهر زمینی بازی می کنیم و توپ را در کنار دروازه های آنها به بازی درمی آوریم.

بازخوانی انقلاب اسلامی اهمیت ویژه ای دارد

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: بازخوانی انقلاب اسلامی که نسبت ما را با نقطه مبدا و موقعیت ما را در هندسه جهانی تعیین می‌کند از اهمیت ویژه ایی برخوردار است.

سلامی بیان داشت: جهان تحت تاثیر انقلاب اسلامی مرحله شگفت‌انگیز از یک تحول در هندسه قدرت خود را تجربه می‌کند.

سپاه امروز به یک خودکفایی قابل قبول و ارزشمندی رسیده است

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: این نهاد انقلابی بر اساس فراز و نشیب ها و صحنه های سخت درگیری با دنیای استکبار و دشمنان داخلی و خارجی امروز به یک خودکفایی کاملا قابل قبول و ارزشمندی در ساختارهای دفاعی خود و در ابعاد مختلف رسیده است.

وی با اشاره به آمادگی همه جانبه سپاه در مواجهه با دشمنان این مرزو بوم گفت: سپاه بر اساس سخت ترین و خطرناک ترین سناریوهای تهدید، آمادگی های دفاعی خود را اعم از آمادگی های باز دارنده و همینطور آمادگی های رزم نزدیک با دشمنان بزرگ انقلاب اسلامی سازماندهی کرده است.

سپاه متناسب با تهدیدات دشمن به انجام ماموریت خواهد پرداخت

سردار سلامی خاطرنشان کرد: سپاه همواره تحت هر شرایطی در حال آمادگی کامل بسر می برد و متناسب با تهدیدات دشمن به انجام ماموریت خواهد پرداخت.

مراسم بزرگداشت سردار رشید اسلام حاج حسن شاطری با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان استان سمنان در گلزار شهدای این شهر در محل امام زاده یحیی (ع) برگزار شد.

بنا براین گزارش، مداحی ، نوحه خوانی و سینه زنی ذاکران اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از دیگر برنامه ویژه این آئین بود.