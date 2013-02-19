طرح هاي اصلاح نژاد دام سبك استان سمنان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی احمدي پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره کل جهاد كشاورزي استان سمنان درباره طرح آميخته گري گوسفندان بومی این استان با گوسفند چند قلوزاي خارجي گفت: اين طرح با تلقيح مصنوعي به روش لاپراسكوپي برای اولین بار با اعتبار یک ميليارد ريال در سطح استان و در 600 راس گوسفند (در سه گله 200 راسی در شهرستان هاي دامغان، شاهرود و سمنان) اجرا شد که نتیجه مرحله اول تلقیح در شهرستان دامغان با شروع زایش گوسفندان و زایش بیش از یک قلو موفقیت آمیز بوده است.

وی درباره طرح آميخته گري با بز شيري خارجي گفت: اين طرح در استان با استفاده از بزهاي شيري پر توليد نژادهاي سانن و آلپاين در 500 راس از بزها در سطح 10 گله استان با اعتبار 300 ميليون ريال اجرا شد.

احمدي در خاتمه، اصلاح نژاد دام هاي سبك بومي، افزايش بره گيري در گوسفند، افزايش توليد گوشت قرمز و شير در گوسفندان و بزها، افزايش درآمد دامداران روستايي و صنعتي با استفاده از نژادهاي خارجي و استفاده از سيستم ها و تكنولوژي هاي نوين پرورش را از مهمترین اهداف و مزاياي اين طرح بیان كرد.