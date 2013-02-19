بازتاب اظهارات مهمانپرست درباره موضوع هسته ای/ مذاکرات آتی فرصتی است برای غرب

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: اظهارات "رامین مهمان پرست" سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه راه‌حل نهایی حل و فصل مسئله هسته ای ایران، به رسمیت شناختن حقوق کامل ایران است و در مقابل نیز اگر ادعایی باشد با توافق طرفین راه‌حلی که این نگرانی‌ها را برطرف کند ارائه می‌شود ، برداشت ها و انعکاس خاصی در رسانه های خارجی داشته است.

با وجود اینکه آقای مهمان پرست امروز اعلام کر ده است "در صورت وجود ادعایی با توافق طرفین راه حلی که این نگرانی ها را برطرف کند ارائه می شود"، اکثر رسانه های غربی امروز با تفسیر به رای اظهارات ایشان و با القای این نکته که گویی انحرافی در برنامه هسته ای ایران وجود دارد، واکنش های متفاوتی به این اظهارات نشان دادند.

خبرگزاری آمریکایی "آسوشیتدپرس" با پرداختن به خبر مذکور نوشت: ایران حاضر است در قبال به رسمیت شناخته شدن حق هسته ایش نگرانی های غرب در خصوص برنامه هسته ایش را برطرف کند

این خبرگزاری در عین حال اظهارات مهمان پرست را از نشانه های احتمالی گشایش در مذاکرات آتی هسته ای ایران و گروه 1+5 در قزاقستان در هفته آینده خواند.

همچنین در ادامه با اشاره تلویحی به سنگ اندازی غرب در مذاکرات قبلی نوشت : در مذاکرات قبلی به خاطر خودداری غرب از اعلام صریح نظرش درباره "حق" ایران، مذاکرات با بن بست روبرو شد.

شبکه آمریکایی " ای بی سی نیوز" نیز به انعکاس خبر خبرگزاری آسوشیتدپرس و با همان سمت و سوی خبری پرداخته و نوشت: اظهارات رامین مهمان پرست نشانه های از گشایش در پرونده هسته ای ایران قبل از مذاکرات هفته آینده ایران با شش قدرت جهانی است.

شبکه آمریکایی "فاکس نیوز" نیز با پوشش این خبر با رویکرد خاص خود نوشت : ایران قصد دارد در صورت به رسمیت شناخته شدن حق هسته ایش نگرانی های غرب درباره فعالیت های هسته ایش را برطرف کند.

این شبکه با پرداختن به بخش دیگری از اظهارات آقای مهمان پرست به نقل از وی نوشت: مذاکرات آتی قزاقستان فرصتی برای غرب خواهد بود.

خبرگزاری چینی "شینهوا" نیز با پرداختن به اظهارات آقای رامین مهمانپرست به نقل از وی نوشت: آمریکا برای آغاز مذاکرات مستقیم با ایران باید حسن نیت خود را ثابت کند که به رسمیت شناختن کامل حق هسته ای ایران توسط آمریکا نشانه حسن نیت آمریکا خواهد بود.

روزنامه آمریکایی " واشنگتن پست " و "سیاتل تایمز" نیز با پرداختن به خبر مذکور، همان خط و خطوط خبرگزاری آسوشیتد پرس را دنبال کرده و از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به عنوان نشانه هایی از گشایش در مسئله هسته ای ایران در مذاکرات پیش رو یاد کردند.