به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قمرزاده ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روند گرم شدن سالانه هوا، فرصتی استراتژیک برای توسعه ارقام سازگار خرما فراهم کرده است و دزفول در مسیر توسعه نخیلات قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر ۶۴.۴ هکتار از اراضی باغات شهرستان زیر کشت نخیلات است که از این میان ۴۷.۴ هکتار دارای باروری مطلوب است و محصولاتی نظیر برحی، مجول و پیارم در این باغات تولید میشوند.
مدیر جهاد کشاورزی دزفول در مورد برنامههای راهبردی این مدیریت تصریح کرد: سیاست مدیریت جهاد کشاورزی دزفول بر توسعه پایدار از طریق کشت تلفیقی مرکبات و نخیلات متمرکز است تا از ظرفیتهای زمین حداکثر استفاده شود.
قمرزاده در پایان گفت: ارائه آموزشهای تخصصی در زمینههای مدیریت تنش آبی، روشهای نوین تکثیر و هرس و بهینهسازی آبیاری، ستون اصلی برنامههای ما برای تضمین کیفیت و رقابتپذیری خرماهای دزفول در بازار است.
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