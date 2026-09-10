به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قمرزاده ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روند گرم شدن سالانه هوا، فرصتی استراتژیک برای توسعه ارقام سازگار خرما فراهم کرده است و دزفول در مسیر توسعه نخیلات قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر ۶۴.۴ هکتار از اراضی باغات شهرستان زیر کشت نخیلات است که از این میان ۴۷.۴ هکتار دارای باروری مطلوب است و محصولاتی نظیر برحی، مجول و پیارم در این باغات تولید می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول در مورد برنامه‌های راهبردی این مدیریت تصریح کرد: سیاست مدیریت جهاد کشاورزی دزفول بر توسعه پایدار از طریق کشت تلفیقی مرکبات و نخیلات متمرکز است تا از ظرفیت‌های زمین حداکثر استفاده شود.

قمرزاده در پایان گفت: ارائه آموزش‌های تخصصی در زمینه‌های مدیریت تنش آبی، روش‌های نوین تکثیر و هرس و بهینه‌سازی آبیاری، ستون اصلی برنامه‌های ما برای تضمین کیفیت و رقابت‌پذیری خرماهای دزفول در بازار است.