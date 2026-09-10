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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

پیش‌بینی برداشت ۱۵۰۰ تن خرما از نخیلات دزفول

پیش‌بینی برداشت ۱۵۰۰ تن خرما از نخیلات دزفول

دزفول - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول گفت: با توجه به کیفیت بالای محصولات، پیش‌بینی می‌شود امسال ۱۵۰۰ تن خرما از ارقام مرغوب در این شهرستان برداشت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قمرزاده ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روند گرم شدن سالانه هوا، فرصتی استراتژیک برای توسعه ارقام سازگار خرما فراهم کرده است و دزفول در مسیر توسعه نخیلات قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر ۶۴.۴ هکتار از اراضی باغات شهرستان زیر کشت نخیلات است که از این میان ۴۷.۴ هکتار دارای باروری مطلوب است و محصولاتی نظیر برحی، مجول و پیارم در این باغات تولید می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول در مورد برنامه‌های راهبردی این مدیریت تصریح کرد: سیاست مدیریت جهاد کشاورزی دزفول بر توسعه پایدار از طریق کشت تلفیقی مرکبات و نخیلات متمرکز است تا از ظرفیت‌های زمین حداکثر استفاده شود.

قمرزاده در پایان گفت: ارائه آموزش‌های تخصصی در زمینه‌های مدیریت تنش آبی، روش‌های نوین تکثیر و هرس و بهینه‌سازی آبیاری، ستون اصلی برنامه‌های ما برای تضمین کیفیت و رقابت‌پذیری خرماهای دزفول در بازار است.

کد مطلب 6943185

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